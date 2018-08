Stiri pe aceeasi tema

- Poze Fotografii 2018. Top 7 fotografii de peisaje Ziua Mondiala a Fotografiei. Fotografiile pozele de peisaje sunt de o frumusețe unica, ele surprind frumusețea lumii in care traim, deopotriva peisaje superbe din Romania sau de pe glob

- Poze Fotografii 2018. Top 7 fotografii de nunta Ziua Mondiala a Fotografiei. Fotografiile pozele de nunta sunt memorabile, ele fac parte din Albumele de Familie, deopotriva Familii de oameni obișnuiți și Familii Regale.

- Ziua Mondiala a Fotografiei 19 august 2018. Top 7 fotografii de botez. Fotografia de botez este unul dintre genurile fotografice, facand parte din genul mai larg a Fotografiei evenimentelor de familie. Familii obișnuite sau Familii Regale, deoportiva, surprind aceste momente unice in fotografii

- Ziua Mondiala a Fotografiei 19 august 2018. Cate genuri de fotografii sunt. Fotografia peisaj, fotografia portret, fotografia sportiva, fotografia de presa, fotografia de moda, fotografia de botez și fotografia sociala, precum și multe alte genuri, despre care veți afla din articolul a1.ro

- Ziua Mondiala a Fotografiei 19 august 2018. Fotografia celebrata la nivel mondial. Sarbatorim fotografia, sarbatorim pozele, atat de frumoase și atat de diverse, precum sunt și oamenii acestei lumi. Ziua mondiala a fotografiei celebreaza capacitatea unica de comunicare prin intermediul fotografiei

- Fotografiile superbe realizate in primele luni ale anului 2018 au fost descoperite și adunate intr-un singur loc. Imaginile de calitate superioara arata ceva frumos pentru fiecare, de la mașini, modele, peisaje și pana la mancare.