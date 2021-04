Familia regala britanica a distribuit pe rețelele de socializare mai multe fotografii de colecție in care este surprins și prințul Philip, decedat vinerea trecuta la varsta de 99 de ani. O prima fotografie a fost surprinsa la Balmoral in 2015. In imagine apare Kate Middleton, prințul William, cei doi copii ai sai, regina Elisabeta si sotul ei, prințul Philip. sursa: Instagram/TheRoyalFamily Pe contul oficial de Twitter al familiei regale, o alta fotografie, si realizata de Kate Middleton, a fost data publicitatii. Realizata in 2018 la castelul de la Balmoral, aici apar Elizabeth si Philip inconjurati…