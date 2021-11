Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf sunt in divorț. In timp ce antrenorul pastreaza tacerea cu privire la desparțirea de soție și la povestea de dragoste pe care o traiește alaturi de Corina Caciuc, vedeta face zilnic noi dezvaluiri despre viața personala, despre mariajul ei de 15 ani care s-a sfarșit.…

- Anamaria Prodan are planuri mari pentru acest sfarșit de an, și a anunțat ca va avea un nou business in Romania, și anume, va fi patroana de televiziune. Impresara a spus ca Gigi Becali, cu care aceasta a fost in conflict, va putea avea acces la televiziunea sportiva pe care o va patrona. Anamaria…

- Divorțul lui Laurențiu Reghecampf de Anamaria Prodan a ajuns in presa internaționala, mai exact in paginile ziarelor din Italia. Impresara a vorbit despre destramarea casniciei sale, dupa 15 ani de casatorie. Situația amoroasa dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf ține paginile ziarelor de…

- In plin divorț de Laurențiu Reghecampf, Anamaria Prodan a plecat din Romania. Impresara se afla acum in Dubai, unde se concentreaza la viața sa profesionala. Acolo, ea participa la cateva evenimente și, cu aceasta ocazie, se rasfața in mașini de lux, hoteluri exclusiviste. In urma cu trei saptamani,…

- Anamaria Prodan a facut o vizita secreta acasa. Celebra impresara a revenit in Romania de curand. Cu cine a fost surprinsa la masa? Discuțiile au fost foarte intense. Cine a acompaniat-o in timp ce fanii o credeau la Dubai? Anamaria Prodan, vizita in Romania: cu cine s-a intalnit impresara? Toata lumea…