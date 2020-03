Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele peste 65 de ani mai pot ieși din casa doar in intervalul orar 11.00-13.00, iar celelalte categorii pot parasi domiciliul doar in anumite cazuri. Noaptea trecuta a fost publicata Ordonanța Militara nr. 3, ale carei prevederi intra in vigoare incepand de azi de la ora 12.00 fiind vorba de…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, ieri, ca restricțiile de circulație devin obligatorii pe toata durata zilei. De miercuri, armata va ieși pe strazi. Persoanele de peste 65 de ani nu mai au voie sa iasa din case. Oamenii legii au dat, luni noapte, primele amenzi persoanelor care au incalcat prevederile…

- Polițiștii și jandarmii gorjeni au efectuat acțiuni ce au avut ca scop principal verificarea respectarii masurilor impuse de Ordonanța Militara nr. 2 din 21.03.2020, pe raza județului. In urma verificarilor, au fost aplicate 30 de sancțiuni contravenționale unor persoane care au parasit locuința, dupa…

- LIPSA DE EDUCATIE… Ai venit la partie, la aer curat? Ti-ai facut gratar si ai mancat bine? Te-ai distrat cu familia si cu prietenii? Ai plecat, insa, si ti-ai lasat gunoiul aruncat peste tot. Oare cine crezi ca e obligat sa-l stranga dupa tine? Una dintre zilele propice pentru gratar a fost sambata,…

- Marți, vremea se menține in general inchisa și temperaturile scad ușor. In zona noastra, se vor inregistra precipitații sub forma de ploaie, mai ales in a doua parte a zilei. Temporar vantul va avea unele intensificari. La munte precipitațiile vor fi mixte, iar vantul va spulbera zapada. Valorile…

- Dar e si o oportunitate ca vocea sa iti fie auzita acolo unde conteaza! Dupa Luna in Varsator de ieri, deja poti simti o schimbare in energie. Primesti sansa de a face unele imbunatatiri pentru viata ta. Sa faci ceva diferit, sa gandesti ceva diferit, sa ai o noua abordare. In loc sa opui rezistenta…

- „Știu ca viața ne-a impraștiat in multe colțuri ale lumii, unii am ramas aici, alții ați plecat, dar cu ajutorul adminului ne-am strans cu toții in grupul acesta! Astazi vreau sa va rog s ...