POZA ZILEI – De la Petrodava la… Piatra Un coleg jurnalist si cititor al Monitorului de Neamt si Roman ne-a trimis si el o fotografie, facuta in urma cu aproximativ o ora, ca raspuns la provocarea noastra. Dupa ce am primit un set de poze din Antile, am solicitat cititorilor nostri sa ne trimita fotografii din locuri mai mult sau mai putin exotice […] Articolul POZA ZILEI – De la Petrodava la… Piatra apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman . Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

Sursa articol si foto: monitorulneamt.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un cititor al Monitorului de Neamt si Roman ne-a trimis poze din… Antile. Acolo a ajuns, recent, si a dorit sa impartaseasca experienta cu noi. Publicam pozele si asteptam si alti cititori ai Monitorului sa ne trimita poze din zonele, mai mult sau mai putin exotice, in care ii poarta valurile vietii.…

- ■ punctul de amenda a crescut spectaculos, ajungind la 223 de lei, de la 145 ■ de la 1 ianuarie au crescut salariiile profesorilor si alocatiile copiilor ■ s-a majorat si salariul minim pe economie, el fiind 2.230 lei ■ Anul 2020 a venit cu vesti bune, pentru unii si vesti proaste pentru mai toti. […]…

- Doi copii de cinci, respectiv sapte ani, din Suceava, doua tinere de 19 si 22 de ani, din Botosani s o femeie de 37 de ani, din Braila, au ajuns la spital, dupa accidentul rutier produs joi, 26 decembrie, la Pipirig. Politistii au demarat o ancheta pentru vatamare corporala din culpa. “Din primele cercetari…

- ■ “obiectivul este sa ajungem la zi cu rambursarile de TVA, cu decontarile concediilor medicale, dar si cu cheltuielile pe investitii”, sustine Sebastian Burduja, proaspat numit secretar de stat la Ministerul Finantelor Sebastian Burduja, nemteanul proaspat numit secretar de stat in Ministerul Finantelor,…

- Un batrin in virsta de 85 de ani a fost gasit decedat de catre pompierii chemati sa stinga un incendiu izbucnit, miercuri, 4 decembrie, intr-o gospodarie din localitatea Horia. Salvatorii nemteni continua si in aceste momente sa lupte cu flacarile, pentru a lichida incendiul care a fost localizat. Reamintim…

- Un accident rutier soldat cu o victima a avut loc in urma cu putin timp, marti, 3 decembrie, in jurul orei 19.50, in localitatea Rediu. Conform primelor informatii, un autoturism, scapat de sub controlul soferului, a lovit mai intii un cap de pod, apoi a ajuns in curtea unei gospodarii si s-a oprit…

- Vineri, 29 noiembrie 2019, la Biblioteca municipala Adjud, elevii clasei a VII-a de la Școala Gimnaziala ,,Mihail Armencea”, coordonati de prof. Luminita Lungu au desfasurat o activitate dedicata Marii Uniri. Doamna profesoara de istorie Luminita Lungu le-a vorbit copiilor despre insemnatatea Zilei…