POZA ZILEI: Carla’s Dreams, varianta vasluianã RUDE…Carlas’s Dreams are un “frate geaman” la Vaslui. Amandoi au acelasi stil, se imbraca la fel, in blugi si un hanorac negru, au chipurile pictate si activeaza in domeniul artei. Diferenta e ca unul dintre ei canta la evenimente importante din tara si din strainatate, iar melodiile sale sunt hit-uri, in timp ce celalalt se [...] Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol: vrn.ro

