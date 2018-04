Stiri pe aceeasi tema

- Intalnirea de luni, de la Guvern, nu a solutionat scandalul izbucnit in Sanatate din cauza taierii sporurilor. Managerii de spitale din tara s-au intors fara sa stie ce sa le spuna angajatilor. Daca premierul Viorica Dancila pare dispusa la dialog, ministrul Muncii Olguta Vasilescu a spus ca este…

- „O poza cat 1.000 de glume proaste cu veniturile personalului sanitar. Imaginea este graitoare. - Sefii... in dreapta fotografiei (da, chiar domnul Valcov si doamna Sevil). - Poseta... sub masa. - Atitudinea... tot sub masa... vezi pozitia doamnei Olguta! Inteleg ca urma o intalnire cu manageri de spitale…

- Premierul Viorica Dancila i-a chemat, luni, la Guvern pe managerii de spitale pentru a "identifica solutiile corespunzatoare" la problemele aparute dupa aplicarea Legii Salarizarii si a regulamentului de sporuri.

- Premierul Viorica Dancila se intalneste, astazi, cu manageri de spitale pentru discutii pe tema problemelor legate de salariile angajatilor din sanatate.Intalnirea este programata la ora 13.00, la Palatul Victoria. La inceputul sedintei de Guvern de saptamana trecuta, premierul le-a…

- Presedintele Klaus Iohannis a atentionat Guvernul, in intalnirea cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, asupra faptului ca, dupa primele trei luni de aplicare, efectele noii legislatii privind salarizarea personalului platit din fonduri publice arata ca legea se afla…

- Președintele Iohannis urmeaza sa se intalneasca cu premierul Dancila și ministrul Muncii. Presedintele Klaus Iohannis se intalneste marti cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, titreaza News.ro. Intalnirea este programata la ora 12.00, la Palatul Cotroceni. Anuntul a…

- Peste 6 mii de pensionari maramureseni au ramas cu buzele umflate dupa aplicarea ultimei modificari la legislatia muncii. Asigurarile date de ministrul Olguta Vasilescu s-au dovedit a fi facute fara temei, atunci cand a afirmat ca schimbarile aduse printr-o Hotarare de Guvern emisa anul trecut nu ii…

- Numele ministrilor propusi pentru noul Guvern, au fost anuntate de prim-minsitrul Viorica Dancila. Numele acestora au fost votate intr-o sedinta a Comitetul Executiv al PSD. Noua structura are 4 viceprim-ministri in loc de trei. Unul dintre acestia este galateanul Viorel Stefan, care a ocupat functia…