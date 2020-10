Stiri pe aceeasi tema

- Adriana Bahmuțeanu a ajuns pe masa de operație dupa ce a pierdut alegerile pentru Primaria Sectorului 1. Se pare ca jurnalista ar avea probleme mai vechi cu varicele pe care a ținut sa le trateze abia acum. "In campanie am mers cate 20 de kilometri pe zi, 10 dimineața și 10 seara. Nu am vrut…

- Presedintele Parlamentului European, David Sassoli, a anuntat astazi ca va intra in autoizolare, dupa ce a intrat in contact cu un colaborator al sau testat pozitiv la COVID-19, relateaza Reuters. „Recent...

- Silviu și Lili Sandu au devenit recent parinții unui baiețel perfect sanatos. Cei doi traiesc cea mai frumoasa perioada și nu exclud posibilitatea de a mai avea și un al doilea copil. Recent, Silviu a fost invitat in platoul emisiunii TV La maruța, unde a vorbit despre cum s-a schimbat viața lor de…

- Incident joi dimineața in stația de metrou Eroilor 2, de pe recent inaugurata Magistrala 5 de metrou Eroilor – Drumul Taberei. Din tavanul noii stații Eroilor 2 a inceput sa curga apa direct pe peron. Magistrala a fost inaugurata recent de președintele Klaus Iohannis și de membrii ai Guvernului.

- Carmen Grebenișan este una dintre cele mai cunoscute bloggerițe de la noi, iar anul trecut a mers impreuna cu prietena sa, Alina Ceușan, in competiția Asia Exprees! Vedeta este mai tot timpul aranajata, insa iata ca pentru prima intalnire cu bebelușul Alinei, aceasta a renunțat complet la machiaj!

- Feli a cucerit inimile publicului din Romania prin vocea sa melodioasa. Inca de la lansare, piesele sale au devenit hituri, melodii de suflet, ascultate pe repeat. Așa se face ca fanii sunt cu ochii pe ea, prin intermediul rețelelor de socializare. Recent, artista s-a afișat nemachiata pe Instagram.

- Gabriela Cristea este foarte activa pe rețelele de socializare, unde imparte cu admiratorii franturi din viața ei. Recent s-a fotografiat la primele ore ale dimineții, fara pic de machiaj, insa urmaritorii ei nu au fost foarte indulgenți.

- Deputatul PNL Dumitru Oprea a solicitat ministrului Finantelor Publice informatii privind motivele pentru care angajatii aflati in somaj tehnic nu mai figureaza ca asigurati, desi contributiile catre asigurarile de sanatate au fost achitate.„Recent, unii angajați aflați in șomaj tehnic care…