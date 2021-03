Stiri pe aceeasi tema

- Romania se afla pe punctul de a inregistra o premiera in invațamant – schimbarea structurii anului școlar in curs. Din cauza evoluției pandemiei, ministrul vrea sa prelungeasca vacanța de primavara, astfel incat sa cuprinda atat paștele catolic, cat și pe cel ortodox. In aceste condiții, elevii vor…

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, a anunțat, marți, ca s-a decis modificarea calendarului Evaluarii Naționale 2021. Elevii claselor a VIII-a vor susține anul acesta testele dupa examenul de bacalaureat. Potrivit ministrului Sorin Cimpeanu, Evaluarea Naționala 2021 se va da in perioada 5-8 iulie,…

- Anul școlar 2021-2022 ar putea incepe mai devreme. Invitat la Europa FM, ministrul Educației a a anunțat ca anul școlar 2021-2022 ar putea incepe mai devreme. De asemenea, acesta a precizat ca elevii iși doresc o vacanța de vara cat mai lunga. ”Romania are anul scolar cu o durata mai scurta decat in…

- Senatorul Ovidiu Puiu declara ca PSD are o alternativa la actualul buget care se incadreaza intr-un deficit aproape identic cu cel propus de Guvern, un buget care nu prevede nici taieri, nici reduceri, nici austeritate. “Romania nu poate sa ramana țara cu cea mai mica pondere a veniturilor din PIB din…

- Asociația Filantropia Ortodoxa Alba Iulia a inceput saptamana aceasta un amplu program de formare pentru specialiștii in educație și psihologie ai proiectului „Prin educație spre vocație”. Aceștia sprijina 645 de elevi sa-și termine studiile și sa se integreze profesional. In prima etapa,…

- Structura anului școlar 2021-2022. Ministerul Educației a postat structura anului școlar, dar cu mici modificari fața de anii anteriori. Acum elevii nu vor mai avea vacanța intersemestriala, aceasta va fi comasata cu cea de Craciun. Prin…

- Asociația Naționala a Agențiilor de Turism (ANAT), Federația Industriei Hoteliere din Romania (FIHR), Federația Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), Organizația Patronala a Turismului Balnear din Romania (OPTBR) – impreuna cu Asociația Profesionala a Emitenților de Tichete (APET) iși exprima nemulțumirea…

- „Nu am incalcat o promisiune. In continuare, exista o discuție la nivelul Ministerului Transporturilor și la Educație. Ordonanța de Urgența nu a fost adoptata ieri, a fost in prima lectura și mai este loc de discuții, in continuare.Sper ca vom putea susține calatoriile pentru studenți și vom gasi banii,…