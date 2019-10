Stiri pe aceeasi tema

- Arad. Consilierul local municipal Ionel Ciupe avertizeaza Primaria Arad asupra faptului ca bugetul pe anul viitor trebuie construit din timp și cu multa aplecare, pentru a sustine cele mai importante necesitati ale orasului. „Stiu ca vine un an electoral important pentru toti jucatorii politici…

- Ludovic Orban dorește sa continue politica de renunțare la moneda naționala. Guvernul sau dorește ca Romania sa treaca in cel mai scurt timp la moneda internaționala, euro. Banii din Romania s-ar putea schimba in cațiva ani.

- Guvernul a asigurat fonduri astfel incat, pana la finalul lunii noiembrie, peste 1,4 miliarde de euro sa fie platiti fermierilor sub forma de avans, a declarat luni prim-ministrul demis Viorica Dancila. "Am inceput la timp plata subventiilor pentru fermieri, asa cum ne-am angajat. In doar trei zile,…

- Guvernul se imprumuta, din nou, de la partenerii externi. Ministerul Finantelor, a semnat astazi cu Banca Mondiala un acord de finantare de 70 de milioane de dolari. Banii vor fi investiti in constructia liniei de tensiune inalta intre Republica Moldova si Romania.

- Reprezentanții Asociației crescatorilor de suine autohtone Mangalița și Bazna au vrut ca membrii Comisiei de Agricultura din Camaera Deputaților, intruniți la Oradea, sa auda vocea lor, in urma corespondenței avute de președintele ACEBOP Mary Pana și secretarul general ACSAMB Maria Dan cu ministrul…

- E oficial! Vezi cum sa iti iei banii inapoi de la ANAF si cine sunt romanii care au acest drept Circa 600.000 de romani care au platit contributia la sanatate pentru anii 2015-2017 isi pot cere banii inapoi, incepand de astazi. Guvernul trebuie sa returneze peste un miliard de lei. In luna mai, autoritatile…

- Guvernul amana rectificarea bugetara. Mai mulți membri ai Coaliției și ai Consiliului Fiscal au criticat modul in care Executivul a ales sa redistribuie banii intre instituțiile centrale. Cei mai mult...

- Alexandru Cumpanașu, unchiul fetei care ar fi fost rapia, sechestrata și ucisa de monstrul Gheorghe Dinca, a postat, joi dupa-amiaza, pe pagina sa de Facebook, un mesaj despre barbatul banuit ca ar fi criminal in serie.Alexandru Cumpanașu a publicat și fotografia unui presupus complice al…