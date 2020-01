Stiri pe aceeasi tema

- O turista care a ajuns in Thailanda a devenit prima persoana din afara Chinei diagnosticata cu noul virus, de tip pneumonie, care a infectat deja zeci de oameni. Femeia a fost pusa in carantina dupa aterizarea la Bangkok. Femeia este din Wuhan, estul Chinei, unde focarul a fost depistat in decembrie.O…

- Odata cu intrarea in 2020, chinezii nu vor mai putea pescui in cel mai lung fluviul al tarii si al treilea din lume, fluviul Yangtze, deoarece guvernul a interzis activitatile de pescuit in apele sale timp de zece ani pentru a-i “proteja biodiversitatea”, informeaza joi Xinhua, citata de EFE, transmite…

- China va reduce taxele la peste 850 de produse incepand cu 1 ianuarie 2020, cu scopul de "a impulsiona importurile si a promova dezvoltarea coordonata a comertului", a anuntat agentia nationala de stiri Xinhua, citata de EFE. Printre produsele care vor beneficia de aceasta masura se numara…

- Presedintele chinez, Xi Jinping, i-a transmis un mesaj de felicitare lui Klaus Iohannis pentru realegerea sa in functia de presedinte al Romaniei, informeaza Xinhua vineri, potrivit Agerpres. China si Romania se bucura de o prietenie traditionala, iar vastul lor parteneriat de prietenie si cooperare…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a inaugurat noul oras Samjiyon, un santier urias la marginea tarii, situat in apropiere de Muntele Paektu, leaganul legendar al natiunii coreene, scrie marti presa oficiala nord-coreeana, relateaza AFP, potrivit news.ro.Phenianul a investiti sume colosale in…

- Hackeri etici de elita din China au compromis trei dintre cele mai cunsocute browsere de internet din lume - Chrome, Edge și Safari -, transmite publicația ZDNet, citata de Mediafax.Cei mai buni hackeri etici din China s-au strâns în acest weekend în orașul Chengdu pentru a…

- Viiturile au facut cel putin 48 de morti si au afectat peste 144.000 de persoane in Kenya, distrugand infrastructura-cheie si mijloacele de trai in aceasta tara est-africana, a informat joi Organizatia Natiunilor Unite (ONU), citata de Xinhua potrivit Agerpres. Pe baza datelor oferite de Crucea Rosie…

- O cafenea din China, care oferea clienților posibilitatea interacțiunii cu câini chow chow vopsiți astfel încât sa arate ca puii de panda, a atras critici din partea celor din mediul online, scrie The Guardian. Cafeneaua Cute Pet Games s-a deschis luna trecuta în Chengdu,…