Stiri pe aceeasi tema

- Calificata la Campionatul European din 2024, echipa nationala de fotbal a Romaniei si a aflat adversarele din grupa de la turneul final, cu ocazia tragerii la sorti de astazi, 2 decembrie 2024, de la Hamburg, din Germania, tara care va gazdui competitia.Romania s a aflat in urna a doua la tragerea la…

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Comisioanele bancare nu vor crește in Romania nici pentru persoanele fizice și nici pentru cele juridice, a anunțat premierul Marcel Ciolacu, luni, dupa discuția cu reprezentanții bancilor. Premierul susține ca s-a ajuns la un acord cu reprezentanții bancilor, in discuția…

- Marcel Ciolacu a anunțat ca bancile nu vor majora comisioanele la operațiunile cu numerar. Anunțul a fost facut in urma intalnirii cu reprezentanții Asociatiei Romane a Bancilor. In urma acestei intalniri, cele doua parți au convenit realizarea unui acord, care prevede ca bancile sa nu creasca comisioanele…

- Marcel Ciolacu a anuntat ca a ajuns la un acord cu sistemul bancar, astfel ca bancile nu vor majora comisioanele. Premierul s-a intalnit cu reprezentantii bancilor si au „negociat” comisioanele. Ce au decis Guvernul si bancile? „Comisioanele bancare nu vor crește in Romania nici pentru persoanele fizice,…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat luni seara ca bancile nu vor majora comisioanele la operațiunile cu numerar, in urma unui acord convenit la Palatulo Victoria. „Comisioanele bancare nu vor crește in Romania nici pentru persoanele fizice, nici pentru cele juridice.”, a declarat premierul.

- Comisioanele bancare nu vor crește in Romania nici pentru persoanele fizice, nici pentru cele juridice, este anunțul facut, luni seara, de premierul Marcel Ciolacu, dupa intalnirea cu Asociația Romana a Bancilor, cu reprezentanții celor mai importante banci din Romania și cu

- Odata cu intrarea in vigoare a noilor reglementari guvernamentale privind restricționarea tranzacțiilor in numerar in economie, mai multe banci din Romania au anunțat creșterea comisioanelor pentru operațiunile de retragere și depunere de numerar, precum și pentru plațile inter și intra-bancare la ghișee.…

- Bancile din Romania au acordat credite noi populatiei si companiilor, in perioada ianuarie 2020-august 2023, in valoare de peste 410 miliarde lei, ceea ce reprezinta echivalentul a 29% din PIB.