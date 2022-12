Stiri pe aceeasi tema

- In cat timp intra banii in cont dupa un transfer din strainatate. Durata unui transfer bancar din strainatate poate sa dureze, așa ca este bine sa știm, inainte sa intram in panica. In primul rand, daca alegi sa folosești serviciile oferite de catre banci, trebuie sa știi ca durata unui transfer bancar…

- Crowdfunding-ul este o modalitate moderna prin care startup-uri și firme aflate in ascensiune pot accesa fonduri alternative pentru diverse proiecte sau afaceri. Cuprins: Ce este o campanie de crowfunding Ce sunt platformele de crowdfunding Cum funcționeaza campania de crowdfunding Privind lucrurile…

- Depozitele totale ale populatiei si companiilor la banci au intrat in declin, in conditiile in care preturile tot cresc, inflatia trecand de 15%, in timp ce dobanzile la economiile bancare in lei sunt de-abia la jumatate cu toate cresterile din 2022.

- In data de 14.11.22, la aniversarea bancii-32 ani, au fost premiați caștigatorii Campaniei Promoționale ,,Accelereaza cu depozitele bancare de la COMERȚBANK" in cadrul ceremoniei de premiere ce s-a desfașurat in incinta unui restaurant din capitala intr-o atmosfera festiva.

- Preocuparea Consiliului Concurentei in ceea ce priveste evolutia dobanzilor bancare, in masura in care acestea se reflecta in ratele platite de consumatori si in modul de remunerare a depozitelor, este normala, a afirmat presedintele Consiliului Director al Asociatiei Romane a Bancilor (ARB), Bogdan…

- In data de 13 octombrie 2022, in jurul orei 07:50, un politist din cadrul Politie Municipiului Lupeni, care se afla in timpul liber, in fața unei unitati bancare din Lupeni, intenționand sa retraga numerar din ATM, a observat faptul ca s-a deschis fanta de eliberare a bancnotelor și au fost eliberate…

- In data de 13 octombrie 2022, in jurul orei 07:50, un politist din cadrul Politie Municipiului Lupeni, care se afla in timpul liber, in fața unei unitati bancare din Lupeni, intenționand sa retraga numerar din ATM, a observat faptul ca s-a deschis fanta de eliberare a bancnotelor și au fost eliberate…