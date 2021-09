Stiri pe aceeasi tema

- Restricțiile care vizeaza femeile s-au inmulțit in ultimele saptamani in Afganistan, in ciuda declarațiilor noului regim de la Kabul. In timp ce baieților li s-a permis sa se intoarca, sambata, in salile de clasa din Afganistan, fetele sunt inca in afara școlii. Promisiuni, deocamdata Confruntați cu …

- Presedinta Camerei Reprezentantilor a SUA, Nancy Pelosi, a avertizat vineri Regatul Unit ca Statele Unite nu vor incheia cu aceasta tara un acord de liber schimb daca disputele dintre Londra si UE privind implementarea protocolului nord-irlandez post-Brexit vor distruge acordul de pace din Irlanda de…

- Plafonul datoriei a fost suspendat timp de doi ani, din august 2019 in iulie 2021, in baza unui acord intre administratia lui Donald Trump si Congres. ”Dupa restabilirea limitei indatorarii, la 1 august, Trezoreria a inceput sa foloseasca anumite masuri extraordinare pentru a continua sa finanteze Guvernul”,…

- Vaccinul anti-COVID-19 produs de laboratoarele Pfizer si BioNTech nu trebuie „deocamdata” adaptat la noile variante de coronavirus in circulatie, a dat asigurari luni in cadrul unei conferinte de presa seful BioNTech, Ugur Sahin. Acesta a sustinut mai degraba o „a treia doza” de vaccin, informeaza Agerpres…

- Secretarul american al Trezoreriei, Janet Yellen, i-a indemnat luni pe membrii Congresului sa actioneze "cat mai curand posibil" pentru a ridica plafonul datoriei si a permite Statelor Unite sa isi onoreze angajamentele financiare si sa evite incapacitatea de plata, noteaza AFP preluat de agerpres.…

- Creșterea foarte brusca a prețurilor în Statele Unite cauzeaza îngrijorare, dar, pentru președintele Bancii Centrale Americane (Fed), aceasta nu marcheaza revenirea spiralei inflaționiste din anii 1970, iar situația ar trebui sa se stabilizeze peste câteva luni, potrivit AFP.Inflația…

- Feed-ul tau de pe Instagram este practic o colecție de postari realizate de oameni pe care ii urmarești. De asemenea, este sortat algoritmic in funcție de postarile pe care Instagram crede vrei sa le vezi mai mult. Cu toate acestea, Instagram ar putea adauga in curand „Postari sugerate” in mix, potrivit…