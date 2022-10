Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din Romania „Elie Wiesel”, in parteneriat cu Biblioteca Județeana „Dinicu Golescu” Argeș, organizeaza in perioada 14 octombrie – 14 noiembrie, in Pitești, o expoziție stradala de banda desenata, care prezinta fragmente din istoria comunitaților locale de evrei și romi in perioada Holocaustului din Romania. Citește și: Maestrul Mircia Dumitrescu, la vernisajul de la […]