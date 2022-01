Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentari rusi au cerut, miercuri, legislativului sa faca apel la presedintele rus, Vladimir Putin, sa recunoasca cele doua regiuni controlate de rebeli din estul Ucrainei ca state independente, in contextul suspiciunilor occidentale ca Moscova planuieste sa invadeze statul vecin, relateaza Reuters.…

- Parlamentari rusi au cerut miercuri legislativului sa faca apel la presedintele rus Vladimir Putin sa recunoasca cele doua regiuni controlate de rebeli din estul Ucrainei ca state independente, in contextul suspiciunilor occidentale ca Moscova planuieste sa invadeze statul vecin, relateaza Reuters.…

- Armata Rusiei s-a pus in miscare. In aprilie si, din nou, in octombrie 2021, Kremlinul si-a deplasat mai mult de 100.000 de soldati din districtele militare de sud, vest, nord si centru catre granita cu Ucraina. Acum, militarii asteapta noi ordine din partea lui Vladimir Putin in tabere uriase de la…

- Cand a luat decizia de a invada Ucraina, in 2014, Vladimir Putin s-a asigurat de trei lucruri, scrie Moise Guran: 1. Ca și-a securizat Crimeea, cu tot cu poziția strategica dominanta in Marea Neagra, dar și cu resursele de hidrocarburi (comparabile cu cele din perimetrul Neptun al OMV); 2. Ca a creat…

- Turcia a cerut luni Rusiei sa renunte la pretentiile sale „unilaterale” si sa aiba o abordare mai constructiva pentru a iesi din impasul in care se afla cu puterile occidentale si NATO in privinta Ucrainei, transmite AFP, informeaza AGERPRES . „Pentru ca o propunere sa fie acceptata, ea trebuie sa fie…

- Trimiterea de trupe americane pentru a apara Ucraina de un atac rusesc „nu este luata în calcul” pentru ca tara nu face parte din NATO, a declarat miercuri presedintele american Joe Biden.„Ideea ca SUA sa recurga unilateral la forta pentru a raspunde unei invazii ruse a Ucrainei…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a reiterat sâmbata ca SUA sunt „serios preocupate” de actiunile si declaratiile Rusiei fata de Ucraina, unde tensiunile sunt în crestere, relateaza AFP, Reuters si Agerpres.„Avem serioase preocupari cu privire la activitatile…

- Oficialii de la Kiev au declarat pentru Financial Times ca analiza serviciilor secrete occidentale care sugereaza creșterea tensiunilor in iarna aceasta nu se bazeaza doar pe creșterea numarului de soldați ruși de la granița, ci și pe alte informații suplimentare privind intențiile lui Vladimir Putin.…