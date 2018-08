Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe tinere care s-au prostituat in Roma au fost audiate la Tribunalul Iasi intr-un dosar in care au fost cercetati traficanti de persoane din Iasi. Fetele au povestit cum au ajuns sa faca parte dintr-o retea internationala de trafic de carne vie coordonata din Pacureti. Zeci de mii de euro dovediti…

- O familie de romani stabilita in Italia a trait clipe de coșmar, dupa ce bebelușul lor a fost impușcat in spate. Scenele cutremuratoare s-au petrecut pe o strada din Roma, in timp ce mama iși ținea copilul in brațe. Femeia a povestit autoritaților ca a auzit pocnitura puternica și ca ulterior, ea a…

- Judecatorii militari din Iasi au condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare un jandarm care a refuzat, nejustificat, sa mearga la munca. Mihai Chiriac a lucrat pana anul trecut la Jandarmeria din Pascani, el activand in sistem din 2013. El a ajuns in vizorul Tribunalul Militar pentru „insubordonare",…

- Pachet de achitari la Instanța suprema. Un caz instrumentat de DNA Iași, in care erau implicați un deputat, un senator și mai mulți aleși locali a ajuns la final. Judecatorii de la Inalta Curte de Casație și Justiție au dispus achitarea celor 30 de inculpați. In cazul a trei dintre aceștia, decizia…

- Cați bani s-au strans la gala ”Uniți pentru Mihai”! ”Daca vreți un model in viața, priviți cu incredere la Mihai Neșu!”. Organizatorii evenimentului desfașurat in urma cu trei saptamani au dezvaluit suma stransa la meciurile demonstrative de la Oradea la care au participat „Generația de Aur” și „UEFAntasticii…

- Billel Omrani il refuza pe Becali? Ar fi al treilea rateu pentru șeful de la FCSB in acest ”mercato”: ”Va semna cu noi pe trei ani!”. Gigi Becali n-a avut noroc de niciunul dintre cei trei atacanți pe care-i trecuse pe lista de achiziții pentru aceasta vara. Negocierile cu Anatole Abang s-au sistat…

- Peste 90 de arcași s-au intrecut la Cupa Romaniei, desfasurata la Aninoasa (Hunedoara). Printre participanți s-au numarat și trei sportivi de la CS Redpoint Oradea. „In calificari, toti cei trei sportivi oradeni au obtinut rezultate foarte bune pentru pregatirea lor. Astfel, Marin…

- Primaria a ratat ocazia de a incheia, la sfarsitul lunii mai, un acord de cooperare intre Iasi si Torino, oras unde traieste o importanta comunitate de romani. Oficialii municipalitati au anulat, pe ultima suta de metri, o vizita in Italia, cu doar o saptamana inainte de eveniment. Acest lucru a starnit…