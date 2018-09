Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie va parasi oficial Uniunea Europeana, anul viitor. In statisticile facute in 2018, in aceasta țara sunt aproximativ 1,5 milioane de cetațeni romani care și-au parasit propria țara pentru un trai mai bun. Numai ca, dupa Brexit situația s-ar putea schimba foarte mult in ce privește migrația…

- Dominic Raab, ministrul britanic pentru Brexit, sutine ca Marea Britanie si UE sunt "aproape" sa ajunga la un acord privind iesirea Regatului Unit din Blocul comunitar, insa diplomatii europeni contrazic perspectiva oferita de oficialul de la Londra, relateaza cotidianul The Guardian.

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat vineri ca Marea Britanie foloseste cazul otravirii fostului agent rus Serghei Skripal pentru a obtine sprijinul partenerilor europeni intr-un moment in care Brexit-ul izoleaza Londra, relateaza Reuters preluata de Agerpres. Doi cetateni rusi…

- Un patiser roman care traiește de aproape 40 de ani in Marea Britanie angajeaza numai romani pe care ii considera mult mai muncitori decat britanicii. Ovidiu Șarpe a fugit in 1979 din Romania, in timpul regimului dictatorului Nicolae Ceaușescu și s-a stabilit in Anglia. Acolo are o afacere, o patiserie,…

- Primele cereri din partea cetatenilor Uniunii Europene care vor sa ramana in Marea Britanie dupa Brexit vor fi inregistrate la sfarsitul lunii viitoare, in cadrul unui program pilot de obtinere a asa-zisului "settled status", statutul de cetatean instalat in Marea Britanie, transmite Press Association.

- Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, Guvernul britanic a anuntat luni ca studentii din Uniunea Europeana, care invata la universitati din UK, vor beneficia in continuare de acelasi tratament ca si studentii englezi si dupa Brexit, "cel putin un an".Damian Hinds, secretar la Ministerul…

- Ce se va intampla cu migranții romanii dupa Brexit și ce cred romanii din Marea Britanie despre Brexit. O ruptura fara precedent in istoria UE, cu efecte asupra tuturor imigranților. Am vorbit cu romanii care sunt de ani buni in Londra și ne-au explicat ca nu e raul atat de rau și ca Marea Britanie…

- Romanii din Marea Britanie primesc o veste extrem de proasta. Aceștia, dar și ceilalți cetațeni ai Uniunii Europene care locuiesc temporar in Anglia vor putea locui in continuare acolo, dar va fi nevoie de mai mult decat dovada ca locuiesc in același loc de cațiva ani.