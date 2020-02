Povestile Dobrogei, relansate intr-un cadru neconventional

Stiri pe aceeasi tema

- Vocea ministrului Apararii in cadrul Guvernului este foarte puternica, a declarat, marti, premierul interimar, Ludovic Orban, la sedinta de bilant a Ministerului Apararii Nationale, mentionand alocarea bugetara pentru acest domeniu. "Vocea ministrului Apararii in cadrul Guvernului este…

- Elton John a fost nevoit sa isi intrerupa un concert in Noua Zeelanda dupa un recitat de o ora și jumatate, explicandu-le fanilor ca a fost diagnosticat cu pneumonie.In imaginile de la concertul sustinut duminica la Mount Smart Stadium din Auckland, aparute pe retelele de social media, Elton…

- Sibiul se numara printre cele mai bune 20 de destinații din Europa pentru anul 2020, conform Forbes. Orașul Sibiu este laudat pentru ocazia de a trai experiențe culturale și gastronomice la nivelul celor din Bruges sau Paris, scene demne de a fi postate pe Instagram precum Praga ori Santorini…

- Pare doar un scancet sau sunetul pe care l-ar scoate un animal ciudat, dar mostra sonora publicata de cei de la Science reda vocea unei persoane care a trait in Egipt, in urma cu 3.000 de ani. Studiul este semnat de D. M. Howard, de la departamentul de inginerie electronica al Universitatii din Londra,…

- Autostrada Unirii este finantabila cu fonduri europene nerambursabile intr-o proportie de 85-, dar pentru asta e nevoie si de vointa din partea politicienilor, sustine Gregoriana Tudoran, consultant in afaceri europene pe langa institutiile Uniunii Europene. „Poate fi finantata cu bani europeni in proportie…

- Noi, fondatorii Pro Romania Dambovita, ne raliem demisiei colective anuntate in cursul zilei de 19 decembrie prin vocea liderilor de la nivel national, Daniel Constantin si Sorin Cimpeanu, anuntand, pe aceasta cale, demisia noastra din partid si, implicit, din functiile detinute la nivel judetean. Este…

- Deputata PSRM Alla Pilipețcaia a felicitat locuitorii din orașul Soroca intr-un mod nostim, care a atras atenția publicului. Cu ocazia sarbatorilor de iarna, deputata a ținut un discurs in limba rusa, iar la final le-a urat cetațenilor, in limba romana, „Fericiun Cracit”.

- Fie ca isi doresc sa revina acasa, fie ca vor sa ramana in statele lor de resedinta, romanii din diaspora vor fi reprezentati la alegerile locale si parlamentare din Romania, in 2020. Posibilitatea de a candida in primarii, consilii locale, judetene sau in Parlament, alegerea unor romani din diaspora…