- Peste 200 de pompieri salvatori intervin in sprijinul echipajelor operative din cele opt județe aflate la granița cu Ucraina, respectiv cu Republica Moldova. Aceștia acționeaza pentru buna gestionare a situației generate de contextul actual. Pentru acoperirea eficienta a misiunilor din teren generate…

- Peste 16.000 de cetațeni ucraineni au intrat marți in Romania ceea ce reprezinta o scadere cu șapte procente in comparație cu ziua precedenta. Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 7.271 cetateni ucraineni (scadere de 6,3%), iar pe la cea cu Republica Moldova au intrat 7.603 cetateni ucraineni…

- Doua familii cu copii, din Cernauți, au fost cazate in doua apartamente ale clubului CFR Cluj, care e pregatit sa ajute sute de ucraineni ce fug de razboi. Printre cluburile romanești dispuse sa acorde ajutor refugiaților din Ucraina se numara și CFR Cluj. Duminica au ajuns in oraș doua familii din…

- Poveștile oamenilor care au fugit de razboiul din Ucraina sunt cutremuratoare. O ucraineanca in varsta de 42 de ani vine de 3 ori pe saptamana in Romania, pentru a-și urma tratamentul de dializa. Ce are de reproșat țarii sale natale. Irina lupta pentru viața ei și pentru a avea grija de cele doua fiice…

- „Sunt dispus sa ii ajut pe toți care imi ies in cale.Ajut, deja am luat legatura. Nu este nevoie sa inchiriez inca. Sunt acolo ajutoare (la Vama Siret - n.red.). Sunt persoane (refugiați - n.red.) care vor veni cu autocare la București. Pot caza 400 de persoane.La Vama Siret am o pensiune unde intra…

- Sute de ucraineni au trecut in ultimele zile frontiera din Ucraina in Romania prin Punctul de Trecere de la Isaccea incercand sa fuga din calea razboiului. Oameni disperati sa isi salveze copiii de teroarea din tara vecina ajung in Vama Isaccea. Odata ajunsi in judetul Tulcea oamenii incearca sa gaseasca…

- Politia de Frontiera din punctul de trecere al frontierei Sculeni ne-a spus ca aseara traficul a fost foarte aglomerat. La aceasta ora, adica la 13, traficul este obisnuit, sunt aproximativ 15 autoturisme care stau la coada pentru a intra in Romania. Dintre cele 15 autoturisme, 10 sunt din Ucraina.…

- „Atenție la clipurile virale cu coloane militare”, avertizeaza Ministerul Apararii Naționale. „In ultimele zile, pe diferite platforme de social media, circula inregistrari video cu așa-zise deplasari recente prin țara noastra de coloane de vehicule militare romanești sau straine. Aceste inregistrari…