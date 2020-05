Poveștile din Florența rămasă fără turiști: "Pot supraviețui datorită pensiei mamei" Confederatia Generala Italiana a Muncii estimeaza ca doar în centrul istoric al Florenței în jur de 7.000 de angajați ai barurilor, restaurantelor, magazinelor sau hotelurilor, au fost disponibilizați. În 20018 capitala Toscanei a fost vizitata de 23 de milioane de turiști care au adus venituri de aproape 4 miliarde de euro în Florența. Acum, cifra este zero, relateaza Corrierre della Sera.



&"Pot supraviețui datorita pensiei mamei mele. Câștigam 1.300 de euro pe luna și aș fi îndreptațit la un ajutor de șomaj de 700 de euro, dar n-am vazut niciun ban… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

