Povestile celor care se intorc, dar nu raman. Diaspora la protest in Romania

- Presa internationala scrie despre protestul romanilor din diaspora, care va avea loc vineri, in Piata Victoriei din Bucuresti. „Romanii din diaspora se intorc acasa inainte de de protestul anti-guvernamental”, titreaza Associated Press, citata de ABC News, New York Times si The Washington Post.

- Mii de romani din toata lumea au pornit la drum spre Romania pentru a participa la protestul de maine care incepe la ora 15.00 in Piata Victoriei. Dupa ce, marti, grupuri mari de romani din Marea Britanie s-au adunat in coloane pentru a se intoarce in tara pentru protestul Diasporei, ieri, si romanii…

- "Am incurajat prezenta oricarui membru al PNL, in special din diaspora, care este prezent in Bucuresti si colegii mei care vor sa participe, simpatizantii PNL. Fiind vorba de un miting anti-PSD am incurajat membrii si simpatizantii PNL sa participe la acest miting", a spus Ludovic Orban, potrivit…

- Poate parea paradoxal, dar cateva dintre cele mai active domenii din Romania, unde proiectele se inmulțesc anual, iar dezvoltarea este continua, nu reușesc sa gaseasca destula forța de munca pentru a face fața valului de extindere. Asta in timp ce peste 420 de mii de romani cu varste cuprinse intre…

- Filosoful Mihai Sora indeamna, duminica, oamenii sa participe la proteste, anuntand o ”vara incarcata si fierbinte”. ”Dragi sobo, ne vedem la Girafa. Daca nu ne-am topit la minus 15 grade, nu vom ingheta la plus 30”, scrie filosoful pe Facebook, titreaza News.ro. ”Dragi sobo, ne vedem la Girafa: in…

- "Dragi sobo, ne vedem la Girafa: in aceasta seara si in toate serile in care va fi nevoie. Se anunta o vara incarcata si fierbinte (daca nu ne-am topit la minus 15 grade, nu vom ingheta la plus 30). In clipa de fata, si noi, si ei stam sub presiunea aceleiasi coordonate: Timpul. Iar, din aceasta…

- Theo Istrate, in varsta de 26 de ani, este unul dintre putinii romani care au absolvit prestigioasa Universitate Oxford, acolo unde a studiat ingineria. S-a intors din Anglia si a muncit trei ani ca programator in Romania, iar acum se intoarce la Oxford pentru ca a primit o oferta de munca. Nu planuieste…