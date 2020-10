Poveștile care au cucerit publicul la cea de-a treia ediție TIFF Oradea Filmele bune i-au readus pe oradeni impreuna la cea de-a treia ediție TIFF din orașul lor. Intre 2 și 4 octombrie, cinefilii s-au bucurat de proiecțiile organizate atat in aer liber, cat și indoor, in condiții de siguranța sporita, in cinci spații partenere. In topul preferințelor iubitorilor de cinema s-au aflat, anul acesta, filmele prezentate in Piața Unirii, producțiile care au cucerit spectatorii TIFF.19 și noutațile autohtone proiectate in prezența regizorilor și actorilor invitați la festival. Serile racoroase de toamna nu i-au descurajat pe cinefilii din Oradea, prezenți seara de seara… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a saptea editie a DIPLOMA, festivalul noii generatii de artisti, arhitecti si designeri, va avea loc intre 2 si 11 octombrie, in spatiile UNAgaleria si SENAT din cadrul Combinatului Fondului Plastic, dar si in spatiul Qreator by IQOS din Bucuresti, anunța news.ro.Vernisajul este programat…

- Filmele romanesti ale momentului si cine-concerte speciale vor fi prezentate la Oradea, in perioada 2-4 octombrie, in cadrul Festivalului International de Film Transilvania (TIFF). "Cele mai asteptate titluri ale anului vor fi prezentate cinefililor chiar de creatorii lor, care vor oferi publicului…

- Cea de-a treia editie a celui mai nou sezon “iUmor”, difuzata duminica seara, intre orele 20.00 și 22.57, la Antena 1, a fost lider de audiența la nivelul publicului comercial din mediul urban.

- In perioada 2-4 octombrie, Festivalul Internațional de Film Transilvania revine la Oradea pentru cel de-al treilea an consecutiv. Timp de trei zile, cele mai apreciate titluri ale anului și cele mai așteptate producții autohtone se vor vedea pe marele ecran, in cateva dintre spațiile devenite parteneri…

- Evenimentul ajuns anul acesta la ediția a treia, începe cu o proiecție de filme. Cinci scurtmetraje realizate de cinci regizoare vor fi proiectate. Proiecția este programata sa înceapa la ora 20.30, aceasta va fi urmata de un Q&A cu Flavia…

- Cele mai bune filme ale ediției și cineaștii momentului au fost aplaudați sambata seara, pe 8 august, la Gala de decernare a premiilor Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF), organizata pentru prima data in istoria festivalului in aer liber, in Piața Unirii din Cluj-Napoca.

- Actrita Maria Ploae va fi recompensata cu premiul de excelenta la cea de-a 19-a editie a Festivalului International de Film Transilvania, care va avea loc intre 31 iulie si 9 august.Ea va primi distinctia la gala de inchidere, pe 8 august, organizata pentru prima data in aer liber, in Piata…

- RESITA – In urma cu aproximativ un an, Primaria a preluat inapoi, de la Ecobau Park, administrarea parcarilor publice cu plata. Si chiar daca lucrurile au parut sa stagneze, este doar o chestiune de timp pana cand parcarile vor redeveni cu plata! Primarul Ioan Popa vorbea, recent, despre modernizarile…