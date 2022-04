Stiri pe aceeasi tema

- Si in acest weekend avem parte de spectacol sportiv in Sala Polivalenta din Banie. Atat echipa masculina de volei a SCM Craiova, cat si cea de baschet vor defila in fata propriilor suporteri in compania unor formatii redutabile, din Bucuresti. Trupa lui Dan Pascu va primi vizita celor de la Dinamo,…

- Duminica seara, Casa del Retro a gazduit un nou episod muzical pus la cale de Jarvis Musical Voices, un proiect cultural care-și propune sa imbogațeasca Timișoara cu seri muzicale inedite. In aplauzele publicului, o serie de artiști cunoscuți sau aflați la inceput de drum au abordat un repertoriu cat…

- Cea mai noua artista de la Sprint music este Ale, pe numele ei adevarat Alexandra Mitroi, fosta concurenta de la “Vocea Romaniei” din 2015, cind a facut parte din echipa Loredanei. Astfel ca, dupa cateva piese lansate și coveruri cantate, solista a colaborat cu echipa Addei și au lansat videoclipul…

- Formația timișoreana Imund a lansat primele doua piese care poarta numele de „In șoapta” și „Inceput fara sfarșit”, melodii care in viitorul apropiat vor avea parte și de doua videoclipuri. Trupa este alcatuita din Ovidiu Takacs „Bulbuc” – voce, Daniel Marghiloman „Tzutzi” – chitara. Mircea Leuca „Rockerul”…

- Una din formațiile timișorene care au avut un cuvant de spus in spectrul muzical autohton de-a lungul anilor este Amala. Trupa a fost fondata de Grujic Mișa Ljubisa in 1989. Nascut la Varșeț, in Serbia, „Mișa“ a pus bazele grupului pe vremea cand era student la Facultatea de Medicina din Timișoara,…

- Doua formații timișorene vor susține un concert extraordinar in clubul Quantic din București, evenimentul prilejuind melomanilor care aprecieaza muzica rock o seara cat se poate de speciala. Dordeduh este capul de afiș al acestui eveniment . Trupa alcatuita din Edmond „Huppogrammos” Karban (voce, chitari…

- Familia muzicala timișoreana alcatuita din Maria Hojda și TM Groove – care inseamna Mircea Ardeleanu jr (bass), Marcelle Poaty Souami (keyboards), Florin Cvașa (tobe) Horea Crișovan (chitara) și Deian Feniaț (sunet) – pregatește un concert special care va avea loc la Casa del Retro. La sfarșitul anului…

- Seian Scorobete este un nume cunoscut in scena muzicala timișoreana și provine dintr-o familie artistica. Dincolo de activitatea sa in formația The Different Class, numele sau este prezent in dreptul etichetei de sound design si compoziție pentru reclame, generice, jocuri și filme. Printre soundtrack-urile…