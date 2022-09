Stiri pe aceeasi tema

- Cartea de condoleanțe este deschisa pana maine in intervalele orare 10-13 și 14 – 16 pentru reprezentanți ai instituțiilor statului roman și ai mediului diplomatic. Publicul larg care dorește sa iși exprime condoleanțele poate accesa cartea de condoleanțe virtuala. Președintele Klaus Iohannis i-a transmis…

- Charles al III-lea si-a inceput astazi domnia ca rege al Regatului Unit si al altor paisprezece regate din Commonwealth, dupa ce a fost proclamat oficial, in cadrul unei ceremonii solemne la Londra, ca succesor al Elisabetei a II-a, care a murit joi la varsta de 96 de ani, relateaza EFE, preluata…

- Presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, i-a trimis sambata o telegrama de felicitare lui Charles al III-lea dupa proclamarea sa oficiala ca monarh al Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord si al altor 14 tari din Commonwealth, dupa dis

- Regele Charles al III-lea a fost proclamat oficial rege sambata de catre Consiliul de Ascensiune intr-o ceremonie care va fi urmata de salve de tun si de citirea proclamatiei in Londra si in principalele orase ale Regatului Unit – Edinburgh in Scotia, Belfast in Irlanda de Nord si Cardiff in Tara Galilor…

- Cum are trebui numit in limba romana noul rege al Marii Britanii? Profesorul universitar iesean Codrin Liviu Cutitaru a oferit un raspuns pe pagina personala de Facebook. "Vad ca se face mult caz (pe forumuri si prin televiziuni) de cum ar trebui numit, in limba romana, noul rege al Regatului Unit -…

- Familia regala a Regatului Unit al Marii Britanii are radacini in Romania. Implicit, Charles, care a fost incoronat azi, dupa moartea reginei Elisabeta a II-a, are legaturi de sange cu țara noastra. Mai exact, stra-strabunica lui este o femeie nascuta intr-o localitate din județul Mureș.

- Familia Regala a Romaniei a aflat cu durere vestea trecerii la cele veșnice a Majestații Sale Regina Elisabeta a II-a a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, se arata intr-un mesaj publicat joi pe pagina de Facebook a Familiei Regale.

- Vyacheslav Volodin, președintele Dumei din Rusia, adica parlamentul de la Moscova, se stropșește un pic la SUA: „Amintiți-va ca Alaska este a noastra. Alaska aparține Rusiei, așa cum aparține și Ucraina. Statele Unite ar trebui sa-și aminteasca mereu asta. Inainte de a ne captura resursele de peste…