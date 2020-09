Stiri pe aceeasi tema

- Zilele Culturale Maghiare vor avea loc și in acest an, la Timișoara, chiar și pe timpul pandemiei de coronavirus, cu pastrarea masurilor de protecție. Festivalul va avea loc la finalul acestei saptamani, in Piața Libertații. Va prezentam programul complet.

- Actorul Teatrului Național din Timișoara, Andrei Chifu, a urcat pe scena Galei UNITER, caștigand Premiul UNITER la secțiunea Debut pentru rolul principal Eu din spectacolul ”Casa de pe granita” de Slawomir Mrozek, un spectacol al Teatrului Național din Timișoara.

- Timisorenii vor avea parte, saptamana viitoare, de un nou concert. Flautistul Matei Ioachimescu, impreuna cu PERCUSSIONescu (Irina Radulescu – marimba, Razvan Florescu – vibrafon) pregatesc Turneul Național “Legends”, proiect in cadrul caruia vor susține 1 concert extraordinar la Iulius Gardens din…

- GARANA – In acest weekend, iubitorii muzicii folk vor avea ocazia sa-i asculte pe cei mai indragiti cantautori romani ai momentului, dar si voci noi ale genului! Sambata, 1 august 2020, in ranch-ul muzical din Poiana Lupului vor urca pe scena Mircea Baniciu, Maria Gheorghiu & Radu Grațianu, Tatiana…

- Mircea Baniciu, o adevarata legenda a muzicii romanești, implinește astazi 71 de ani, evenimentul urmand sa fie sarbatorit printr-un concert care va avea loc maine, 1 august, in cadrul Galei de folk Semenic Fest de la Garana. Mircea Baniciu s-a nascut la Timișoara in 31 iulie 1949, „intr-o duminica…

- Gheorghe Moga s-a nascut la 23 septembrie 1946, localitatea Rahau din județul Alba. Studii: Școala primara și generala in satul natal; Liceul in Sebeș (1960-1964); Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Filologie (1964-1969); Studii doctorale la Universitatea de Vest (Timișoara) sub indrumarea Profesorului…

- Dragoș Moldovan, caștigatorul celui de-al noualea sezon al concursului Vocea Romaniei, pregatește primul sau concert de dupa pandemie, „acasa”, la Timișoara. Evenimentul vine dupa ce, la sfarșitul saptamanii trecute, artistul a „spart gheața” cu recitaluri susținute la Brezoi (in cadrul seriei de evenimente…