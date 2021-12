Stiri pe aceeasi tema

- Naționala de fotbal seniori a Romaniei evolueaza in grupa J de calificare la Campionatul Mondial din 2022, adversare fiindu-i Macedonia de Nord, Germania, Armenia, Islanda și Liechtenstein. Penultima etapa s-a desfașurat joi, 11 noiembrie, cu partidele: Romania – Islanda 0-0 (FOTO, Ianis Hagi – monument…

- Portarul formației Someșul Dej (liga a III-a, seria a X-a), Boison Wynney De Sousa, a fost convocat la echipa naționala a Liberiei. Liberia va evolua contra Nigeriei (acasa) și contra Republicii... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Nationala de fotbal a Romaniei este la doua victorii de un binemeritat baraj de calificare la Campionatul Mondial de fotbal din Qatar de anul viitor, conform mediafax.Peste mai putin de doua saptamani, pe 11 noiembrie, urmeaza cel mai greu meci, cel de acasa cu Islanda. Selectionerul Mirel Radoi a aruncat…

- Naționala de fotbal-tenis a Moldovei a cucerit 4 medalii de bronz la Campionatul Mondial desfașurat in Romania la toate categoriile de varsta: seniori, juniori și tineret, scrie Comitetul Național Olimpic și Sportiv.

- Selectionerul Florin Bratu a anunțat lotul pentru acțiunea nationalei de fotbal U21 a Romaniei din Spania, unde tricolorii vor disputa doua partide amicale. Naționala care pregatește participarea la EURO 2023, competiția U21 pe care Romania o gazduiește alaturi de Georgia, va disputa doua jocuri in…

- Nationala de volei feminin junioare a Romaniei s-a clasat pe locul 6 la Campionatul Mondial din Mexic, aceeasi pozitie pe care a ocupat-o si la editia anterioara, potrivit news.ro. Tricolorele mici au jucat pentru locurile 5-6 cu Brazilia, care s-a impus cu scorul de 3-0. Anterior,…

- Un tanar in varsta de 23 de ani, portar intr-o echipa de fotbal din liga a treia, a fost la un pas de moarte dupa ce a fost grav accidentat in timpul unui meci de fotbal. Persoana responsabila de arbitrarea jocului este acum acuzata ca nu și-a dat seama de gravitatea situației și nu a oprit meciul la…

- Pe 17 septembrie, naționala feminina de volei Under 18 a Romaniei va pleca spre Mexic, acolo unde va participa, in perioada 20-29 septembrie, la cea de-a 17-a ediție a Campionatului Mondial destinat acestei categorii de varsta, informeaza Federatia Romana de Volei. Sub conducerea antrenorului Marius…