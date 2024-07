Povești din viața reală, pe scena Teatrului de Vest CARAȘ-SEVERIN – „Cabaretul Adolescenței“ este proiectul menit sa creeze o punte intre generația de adolescenți de azi și cea de altadata! Teatrul de Vest Reșița (TdV) și Asociația ȚAIS au lansat proiectul „Cabaretul Adolescenței“ – cofinanțat prin AFCN, intr-un apel care se adreseaza tuturor celor care au experiențe bune de povestit, din perioada adolescenței, indiferent ca le-au trait ieri, acum 10 ani sau cand parinții noștri nici nu se nascusera. Apelul face parte dintr-o serie de acțiuni de documentare pentru un viitor spectacol ce va avea premiera in octombrie pe scena Teatrului de Vest,… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

