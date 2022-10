Stiri pe aceeasi tema

- In Sala de Concerte a Centrului de Cultura Arcuș (Casa Bastion, Sf. Gheorghe, str. Oltului, nr. 6), are loc astazi, 13 octombrie, de la ora 18.00, un concert extraordinar de chitara clasica cu titlul Foc și Joc, sustinut de Duo Kitharsis: Alexandra Petrișor și Dragoș Horghidan. Programul din aceasta…

- In Sala de Concerte a Centrului de Cultura Arcuș (Casa Bastion, Sf. Gheorghe, str. Oltului, nr. 6), are loc astazi, 11 octombrie, de la ora 18.00, un concert cameral de excepție sustinut de Eva Aved, pian, și Erika Kecskes-Aved, viola. Potrivit organizatorilor, in program sunt cuprinse lucrari…

- In Sala de Concerte a Centrului de Cultura Arcuș (Casa Bastion, Sf. Gheorghe, str. Oltului, nr. 6), are loc joi, 6 octombrie a.c., de la ora 18.00, un concert cameral de excepție cu titlul „El Cuerdas”, sustinut de cvartetul Gaudeamus: Lucia Neagoe – vioara I, Raluca Irimia – vioara II, Leona Varvarichi…

- In Sala de Concerte a Centrului de Cultura Arcuș (Casa Bastion, Sf. Gheorghe, str. Oltului, nr. 6) va avea loc miercuri, 5 octombrie a.c., de la ora 18.00, un concert cameral de excepție sustinut de Alina Nauncef, vioara și Anca Preda, pian. Potrivit organizatorilor, in program este cuprinsa Integrala…

- Complexul pentru persoane varstnice „Zathureczky Berta” din Sfantu Gheorghe a derulat in perioada 26-30 septembrie proiectul „Creativitate la varsta a treia”, deruland mai multe ateliere de creație dedicate beneficiarilor sai și marcand, cu acest prilej, in avans, Ziua Internaționala a Persoanelor Varstnice.…

- Centrul de Cultura Arcus gazduieste saptamana aceasta Gala laureatilor concursului international de muzica clasica „Youth of Music, Bucuresti, 2022″, informeaza reprezentantii institutiei. Potrivit acestora, gala se va desfasura in perioada 22-23 septembrie in sala de concerte a Centrului de Cultura…

- In Sala de concerte al Centrului de Cultura Arcuș (Casa Bastion, Sf. Gheorghe, str. Oltului nr. 6) va avea loc miercuri, 14 septembrie, ora 19.00, un concert cameral extraordinar susținut de pianiștii Corina Raducanu și Eugen Dumitrescu. Concertele cu titlul „Odisea muzicala”, este un nou turneu de…

- In Sala de concerte a Centrului de Cultura Arcuș (Casa Bastion, Sf. Gheorghe, str. Oltului nr. 6) va avea loc astazi, incepand cu ora 19.00, un concert cameral extraordinar susținut de Gyorgy Zerkula, prim-violonist in orchestra Filarmonicii din Berna, Elveția, și de Edit Horvath, conferențiar universitar…