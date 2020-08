Stiri pe aceeasi tema

- Iuliana Marciuc (52 ani) si Adrian Enache (54 ani) se iubesc de 25 de ani. Dragostea lor s-a dovedit a nu fi doar un foc aprins de paie. Acum la ceas aniversar, ei se lauda cu tortul delicios, pe care troneaza numarul anilor in care s-au adorat, noteaza click.ro. Gazda emisiunii “Destine ca-n filme”,…

- Cea mai mare mandrie a solistului Adrian Enache, de altfel, ca a oricarui parinte, sunt copii sai. David, baiatul pe care il are impreuna cu Iuliana Marciuc a crescut și a devenit un adolescent in toata regula. Este varsta la care ar trebui sa se orienteze spre ce vrea sa faca, mai departe, in viața…

- Iuliana Marciuc, prezentatoarea și producatoarea emsiunii ”Destine ca-n filme” de la TVR 2, pare ca traiește cea mai prolifica perioada din viața ei. Proiectele profesionale nu au stagnat, iar pandemia i-a adus cel mai bun lucru: familia s-a consolidat, avand in vedere ca ea și Adrian Enache, n-au mai…

- Rema, starul pop cu origini nigeriene surprinde cu o piesa usor neobisnuita, cu beaturi afro, versuri simple si vibratii rasunatoare, care empatizeaza cu tanara generatie, dar si cu evenimentele marcante din aceasta perioada. “Ginger me” este lansat dupa succesul EP-ului lansat de Rema, in 2019, o piesa…

- Cine a zis ca dragostea dureaza doar trei ani s-a inselat, iar povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu si sotie este cel mai bun exemplu. Celebrul antrenor a fost filmat in timp ce isi rasfata partenera, ca la inceputul relatiei.

- Toti batranii, fara exceptie, au fost transportati la spitale, desi multi dintre ei erau asiptomatici. Toata noaptea de duminica spre luni, celebrele de-acum izolete au strabatut strazile pustii ale Bucurestiului, despicand linistea cu urletul sirenelor si luminile girofarurilor. Alerta maxima! Despre…

- Alex Bodi și Bianca Dragușanu și-au spus din nou adio, insa afaceristul nu duce lipsa de iubire și atenție. Focoasa rusoaica, Daria, in compania caruia a mai fost surprins, i-a facut lui Bodi o declarație de dragoste publica, pe internet.

- Jane Seymour si Joe Lando, cei care au dat viata personajelor Dr. Michaela Quinn si lui Byron Sully, au avut o relatie cu multe suisuri si coborasuri. De la pasiune la ura si inapoi, acestia manifesta, chiar si astazi, o apropiere cel putin ciudata.