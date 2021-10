Stiri pe aceeasi tema

- Evergrande, colosul imobiliar chinez cu datorii de 300 de miliarde de dolari, care ar putea declanșa o noua criza financiara globala, poate gazdui toata populația Ungariei sau a Greciei in blocurile sale, scrie Business Insider . Daca o sa conduci o ora sau doua in afara metropolelor Beijing sau Shanghai,…

- Peste 38.000 de noi locuri de munca au fost create pe piata muncii in luna septembrie a acestui an, in crestere cu 26% fata de aceeasi luna a anului trecut, arata datele unei platforme de recrutare. ‘Peste 38.000 de noi locuri de munca au fost create pe piata muncii in luna septembrie a acestui an,…

- eJobs, liderul pieței de recrutare din Romania, iși extinde portofoliul cu o noua linie de business, Skilld, prin care dorește sa eficientizeze și mai mult procesele de recrutare. Acest lucru vine ca un raspuns la contextul actual in care, pe fondul revenirii de anul acesta, piața e la un nivel similar…

- eJobs Romania lanseaza Skilld, primul serviciu de recrutare rapida prin inteligenta artificiala din tara, pentru a raspunde deficitului de forta de munca din piata si prin care doreste sa eficientizeze si mai mult procesele de recrutare, potrivit unui comunicat remis, marti. Doar in ultimele…

- Calin Fusu, actionar majoritar al Neogen, preia de la 1 octombrie functia de director general al Vivre Deco. ”BestJobs, una dintre cele mai importante companii din domeniul recrutarii online din Romania, anunta numirea lui Andrei Frunza in pozitia de chief executive officer. Noul CEO va coordona strategia…

- Cum piața de IT și Software din Baia Mare și regiunea de NV devine din ce in ce mai dinamica, am inițiat un dialog despre aceasta cu cei de la Ensemble Software Baia Mare . In acest context, ne-au prezentat viziunea lor, prin care ne-au raspuns punctual și concret la o serie de intrebari despre ce provocari…

- Salariile din industria HoReCa au crescut cu pana la 20% fata de 2019 sustin mai mult de jumatate dintre reprezentantii companiilor participante la un sondaj, in unele cazuri salariile medii depasind si 4.000 lei, conform datelor centralizate de o platforma de recrutare online, publicate marti. In plus,…