Stiri pe aceeasi tema

- Serialul „Povești de familie” aduce și de data aceasta telespectatorilor intamplari ce pot deveni adevarate lecții de viața. Descopera ce s-a intamplat in episodul difuzat in data de 8 aprilie 2022.

- In episodul 27 din serialul Povești de familie descoperim povestea Sarei, o tanara care a suferit mult din cauza faptului ca este frumoasa și are un corp superb. Descopera ce s-a intamplat in episodul din 5 aprilie 2022.

- In episodul 24 din serialul Povești de familie, parinții lui Raducu au o relație disfuncționala, lucru care-l afecteaza foarte mult. Descopera ce s-a intamplat in episodul din 31 martie 2022.

- In episodul 23 din serialul Povești de familie, Tudor are o casnicie nefericita cu soția sa și, in timpul unei vacanțe, se indragostește de o tanara, dar totul se termina brusc. Peste doi ani, ceva incredibil se intampla. Descopera ce s-a intamplat in episodul din 30 martie 2022.

- Serialul „Povești de familie” aduce și de data aceasta telespectatorilor intamplari ce pot deveni adevarate lecții de viața. Descopera ce s-a intamplat in episodul difuzat in data de 23 martie 2022.

- Serialul „Povești de familie” aduce și de data aceasta telespectatorilor intamplari ce pot deveni adevarate lecții de viața. Descopera ce s-a intamplat in episodul difuzat in data de 18 martie 2022.

- Serialul „Povești de familie” aduce și de data aceasta telespectatorilor intamplari ce pot deveni adevarate lecții de viața. Descopera ce s-a intamplat in episodul difuzat in data de 17 martie 2022.