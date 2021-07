Povești de familie | Generații – Moștenirea tăcută Proiectul cultural Generații – Moștenirea tacuta propune valorizarea procesului de a impartași poveștile dintr-o familie, cu scopul de a-i apropia pe adolescenți de parinți și de bunici, generand totodata idei, trairi și principii care sa consolideze legatura dintre ei. Generații – Moștenirea tacuta cuprinde un spectacol de teatru pe tema... The post Povești de familie | Generații – Moștenirea tacuta appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

