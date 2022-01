Stiri pe aceeasi tema

- Un focar de COVID-19 in echipa de filmare a peliculei Netflix ''The Mother'' a determinat aminarea filmarilor in Insulele Canare, astfel incit cintareata si actrita americana Jennifer Lopez, protagonista filmului, a parasit insula spaniola din Atlantic. Potrivit presei locale, mai multi membri ai echipei…

- 46 de piese au fost inscrise in concurs pentru a reprezenta Romania pe scena Eurovision. Juriul a ales semifinaliștii Selecției Naționale și se fac pregatiri acum pentru filmarile pieselor. Peste o luna ii vom putea vedea pe artiști cantand live pentru a fi votați de public.

- Ministrul Alexandru Rafila a oferit, intr un interviu acordat in exclusivitate jurnalistei Antena 3 Mihaela Birzila, informatii in premiera nationala despre valul 5 al pandemiei: ce se va intampla, cum se pregatesc autoritatile, ce vrea sa faca Ministerul Sanatatii in asa fel incat Omicron sa faca un…

- Traian Stoița a luat-o de soție pe Paula Sotița atunci cand aceasta nu era majora, motiv pentru care a fost nevoie și de hotarare judecatoreasca. Urmatorii doi ani, interpretul de muzica populara a fost plecat mai tot timpul, iar in tot acest timp, partenera lui de viața și-a dat examenul de Bacalaureat.…

- Insula Iubirii a primit cu brațele deschise noi cupluri care vor sa traiasca experiența care a schimbat viețile multor perechi de indragostiți. Radu Valcan si echipa de filmare, alaturi de concurentii si ispitele noului sezon au ajuns deja in Thailanda, acolo unde se va filma cel mai nou sezon al reality…

- Cunoscutul solist din Grecia Nikolaos Papadopoulos se afla printre invitatii celei de-a 46 editii a Festivalului de muzica usoara romaneasca ‘Florentin Delmar’, care va avea loc vineri si sambata la Ateneul Popular ‘Maior Gheorghe Pastia’ din Focsani. Potrivit unui comunicat de presa al Primariei Focsani,…

- Anda Suman este unul dintre acei oameni care au o legatura speciala cu trecutul – iar aici este chiar un simplu fir de ata. Dragostea pentru camasa traditionala a primit-o mostenire de la bunica ei, care i-a fost mentor in drumul catre realizarea iilor autentice sub palaria brandului Caterine.

- Filmarile pentru SuperStar Romania sunt in plina desfașurare, iar cei patru jurați au cunoscut deja o parte din concurenți. Compozitorul Marius Moga spune, intr-un interviu, ca iși dorește sa gaseasca talentul pur.„Pe mine asta ma inspira mereu, sa gasesc un om talentat pe cantat sau chiar pe scris…