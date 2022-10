Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat, in varsta de 67 de ani, a condus un autoturism pe strada Gloria din localitatea Giroc, județul Timiș, iar la intersecția cu strada Muncitorilor a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat, in varsta de 47 de ani. In urma impactului a rezultat ranirea conducatorului auto de…

- Consiliul Județean Timiș a semnat un contract pentru construirea unui heliport la standarde inalte, in cadrul aerodromului Cioca, urmand ca lucrarile efective sa inceapa in data de 10 octombrie. Serviciile achiziționate prevad și asigurarea unor utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj…

- La sfarșitul acestei saptamani, in 1 și 2 octombrie, Muzeul Satului Banațean va fi gazda Festivalului Culinar și Multietnic „Roadele Toamnei”. Deschiderea festivalului va avea loc sambata, la ora 10:00, iar pe parcursul celor doua zile vizitatorii se vor putea delecta cu specialitați culinare banațene…

- Dupa demisia lui Dan Radosav din funcția de director al Muzeului Satului Banațean la incheierea celui de-al doilea mandat, Consiliul Județean Timiș a numit un nou director interimar in persoana conf. dr. Dorel Micle, cadru didactic universitar și cercetator la Universitatea de Vest și director al Centrului…

- Ionel Toma, primarul comunei Giroc de langa Timișoara, a murit, duminica, 11 septembrie, la varsta de 69 de ani. Acesta suferea de o boala incurabila, iar in ultimele luni nu mai mergea la primarie

- Cea de a 17-a ediție a Festivalului Plai a inceput, vineri, 9 septembrie, la Muzeul Satului Banațean. Timp de trei zile, vom avea concerte de world music, proiecții de filme, teatru, expoziții multimedia, foodcourt și peste 60 de activitați inedite.

- Incendiu de vegetație și langa Timișoara. Vestul se afla sub cod galben de canicula. Romania a intrat sub cupola de foc, asa cum a fost numit valul cumplit de caldura care a cuprins Europa si care a ucis sute de persoane.

- Eveniment rutier neplacut luni dimineața, care a necesitat intervenția de urgența a ambulanței. Un barbat de 35 de ani conducea o autoutilitara ce transporta cherestea in localitatea Moșnița Noua dinspre Timișoara inspre localitatea Albina, iar la efectuarea unui viraj la dreapta, marfa nefiind asigurata…