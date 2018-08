Stiri pe aceeasi tema

- Provenit dintr-o familie extrem de saraca, Ion Vasile a avut o viata demna de un roman. A lucrat ca zilier ani de zile, a luptat in Al Doilea Razboi Mondial, a fost salvat de sora Regelui Carol al II-lea de la amputarea bratului drept, iar ulterior a ajuns primarul comunei argesene Cosesti, pe care…

- Nicolae Purecica a fost un bandit care a comis zeci de crime si jafuri atat in capitala tarii, mai ales in cartierul Ferentari, precum si in alte orase din tara, cum ar fi Oradea. El a fost ucis de catre comisarul Eugen Alimanescu intr-un schimb de focuri.

- "De cand l-am cunoscut, in urma cu doi-trei ani, am dorit sa-l propunem pentru acest titlu, fiind si singurul caruia i-am pregatit si trimis la Ministerul Culturii intreaga documentatie. Este un mester popular aparte, care face mestesugul acesta de la 14 ani pana in ziua de astazi. Este cu adevarat…

- Sarbatoare-eveniment, Centenarul Marii Uniri ii aduna laolalta pe romanii de pretutindeni „uniți in cuget și-n simțiri”, manați de apartenența la neam, dragostea de țara, respectul pentru trecut, pentru istoria neamului romanesc, silit de destin sa infrunte necazuri și provocari greu de trecut.…

- Medicul Carmen Pantis, coordonator de transplant la Spitalul Judetean din Oradea, a declarat miercuri, pentru Agerpres, ca baiatul a ajuns, pe 12 iulie, la spital in stare foarte grava si a fost operat de urgenta pe sectia de neurochirurgie, fiindu-i evacuat un hematom mare la nivel cerebral. Post operator,…

- Primele autocare cu manifestanți social-democrați din județul Dolj au plecat, sambata dupa-amiaza, din mai multe zone ale Craiovei, dar și din alte 110 localitați. Surse din organizația doljeana a PSD susțin ca la București vor ajunge 15.000 de social-democrați. Unii dintre oameni spun ca merg in Capitala…

- Concursurile scolare „Prietenii pompierilor” si „Cu Viata Mea Apar Viata” au adunat marti dimineata la start o multime de baieti si fete cu varsta intre 11 si 15 ani. Astfel, de la ora 09:00, la baza sportiva a Liceului cu Program Sportiv ”Bihorul” Oradea, s-a desfasurat faza judeteana a concursului…

- Oradea devine, incet-incet, cel mai frumos oras al Romaniei. O lectie data Brasovului si Clujului cum se poate restaura centrul orasului. Primarul Ilie Bolojan anunta ca inca un palat a fost reabilitat.