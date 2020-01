Stiri pe aceeasi tema

- Renumit pentru petrecerile de pomina pe care le organiza in urma cu cativa ani, Eduard Ursescu, cunscut drept "Edy de Romania", s-a transformat intr-un romantic desavarsit. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta imagini senzationale cu celebrul milionar si cu sotia acestuia.

- Soția-vulpița, tanara din Vaslui uimește pe zi ce trece. Chiar daca se considera o fata ”cuminte”, soția lui Viorel nu se mai poate opri atunci cand vine vorba despre muzica ei preferata. Aceasta a vizitat un club de manele din Capitala unde a facut furori toata noaptea.

- Zeci de mii de moldoveni care și-au inregistrat domiciliile peste Prut doar ca sa obțina carți de identitate romanești au fost luați in calcul de fosta ministra de Externe de la București, pentru a da unda verde inființarii a șapte noi farmacii intr-o localitate deja suprasaturata de unitați de comercializare…

- Senatorii au adoptat, luni, moțiunea simpla depusa de PSD la adresa ministrului de Finanțe, Florin Cițu. Moțiunea simpla a trecut cu 59 de voturi „pentru”, 56 de voturi „impotriva” și doua abțineri. Votul a fost unul secret, electronic.Eugen Teodorovici a oferit prima reacție, luni seara,…

- Dani Oțil s-a transformat in prințesa Elsa din „Frozen II”, in direct, luni, in cel mai iubit matinal, „Neatza cu Razvan și Dani”. Lui Razvan Simion nu i-a venit sa creada ce i-a fost dat sa vada.

- Nicolae Milescu Spatarul (1636-1708) a fost unul dintre cei mai valorosi reprezentanti ai culturii umaniste. Acesta s-a nascut intr-o familie de boieri moldoveni, intr-un sat de langa Vaslui.

- La PSD, vocile contestatarilor suna precum cearta dintre membrii echipajului pe Titanic, dupa confruntarea cu icebergul. Urmeaza o seara cu repetiție, dupa alegerile din 2004. Nemulțumiții din partid cer capete. Și tot clasic, tabara contestatarilor are intalniri de taina inaintea CEX-ului. De data…

- Istoria fabuloasa a unui barbat care se intoarce și descopera ca este decedat pentru statul roman și ultimele saptamani in țara, pline de emoție, indoieli și speranțe ale unei famiili care decide sa emigreze sunt subiectele a doua documentare lansate in cinematografe din 22 noiembrie, de Transilvania…