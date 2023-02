Stiri pe aceeasi tema

- „Mesajul meu pentru familiile pe care le gazduim azi in Romania este: aici veți fi ocrotiți, oricat va fi nevoie”, spune Nicolae Ciuca, prezent la evenimentul „Romania – 1 an de solidaritate fața de Ucraina”, organizat de Guvernul Romaniei impreuna cu UNH

- "De un an intreg, Ucraina noastra natala geme de durere, iși vindeca ranile și rezista. Se bazeaza pe ucraineni incredibili, curajoși și puternici. Pe tot parcursul anului, impreuna cu dumneavoastra, suntem angajați in salvarea animalelor lipsite de aparare, abandonate, bolnave și speriate. In acest…

- Dupa ce comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Valeri Zalujnii, a mulțumit și Romaniei pentru sprijinul medical oferit in tratarea militarilor raniți pe front, Libertatea a incercat sa afle cați astfel de pacienți au fost aduși in Romania. Raspunsul MApN: un singur soldat, in mai 2022, transferat…

- Razboiul pornit de Rusia impotriva Ucrainei a creat unele victime „colaterale” – si anume oligarhii ucraineni, scrie publicatia Politico intr-un articol despre acestia, potrivit Agerpres . Spre exemplu, cel mai bogat om de afaceri ucrainean și-a vazut, in lunile care au trecut de la debutul conflictului,…

- Unitatea Ucrainei contrasteaza puternic cu teama care predomina in Rusia, a afirmat presedintele Volodimir Zelenski, relateaza duminica Reuters și Agerpres . ”Sentimentul de unitate, de autenticitate, de viata insasi pe care il avem contrasteaza puternic cu teama care predomina in Rusia”, a spus Zelenski…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, considera ca Rusia nu este de vina pentru razboiul din Ucraina, adaugand ca ambele țari „impart o tragedie", relateaza BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Autoritațile Ucrainei au reușit sa recupereze trei copii care fusesera scoși ilegal de ocupanții ruși din regiunea Harkov, potrivit comisarului parlamentar ucrainean pentru drepturile omului, Dmitro Lubineț, scrie Rador. El a precizat ca cei trei copii au fost deportați de ruși in luna august și au…

- Ucraina a atacat o cazarma din orașul Melitopol, ocupat de Rusia, unele surse ucrainene susținand ca exista zeci de victime rusești, transmite The Guardian. Potrivit martorilor, au fost auzite 10 explozii, deși este posibil ca unele dintre acestea sa fi fost produse de sistemele antiaeriene rusești.…