- Curtea de apel din Amsterdam l-a condamnat pe Sjonny W. la 19 ani și 11 luni de inchisoare cu tratament psihiatric obligatoriu suplimentar pentru uciderea a trei femei. Instanța a considerat ca s-a dovedit ca...

- Jucatoarea Irina Bara, locul 133 WTA si cap de serie numarul 3, s-a calificat, miercuri, in sferturile de finala ale turneului ITF de la Santiago de Chile, cu premii in valoare totala de 60.000 de dolari, anunța news.ro. Bara a invins-o in optimi pe sportiva indoneziana Beatrice Gumulya, locul…

- Cursul va avea loc in Malta, in perioada 9 – 12 noiembrie 2021. In cadrul acestui seminar vor fi prezentate teme care vizeaza uniformizarea deciziilor arbitrilor in cadrul jocului de futsal și vor fi analizate noile amendamente și modificari ale regulamentului de joc. De asemenea, arbitrilor li se va…

- Curtea de Apel din Amsterdam a decis marti, spre furia Moscovei, ca o colectie de comori arheologice imprumutate de un muzeu din Crimeea unui muzeu din Olanda cu putin timp inainte de anexarea peninsulei de la Marea Neagra de catre Rusia, in martie 2014, sa fie restituita Ucrainei.

- Potrivit site-lui specializat European Best Destination, care face un top 10 destinații cele mai verzi din Europa, orașul Ljubljana ocupa primul loc. Juriul de experți care a desemnat capitala Sloveniei pe primul loc a așezat pe podium pe locurile doi și trei, orașele finlandeze Helsinki și Lahti. Pentru…

- Un criminal in serie din Kenya, care a omorat cel puțin zece copii și și-a recunoscut faptele, a fost ucis de o mulțime de oameni, dupa ce a evadat din arest in urma cu doua zile, informeaza Digi24 . Masten Wanjala a fost urmarit de sateni intr-o casa din orașul Bungoma și batut pana la moarte, a declarat…

- O instanța din Olanda a decis vineri ca șoferii Uber sunt angajați și nu muncitori independenți, având prin urmare mai multe drepturi contractuale, relateaza Reuters.Aceasta este ultima victorie pentru sindicatele care lupta pentru drepturile șoferilor companiei de ridesharing dupa ce…

- “Autoritatea de Supraveghere Financiara a fost informata de catre Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA), in calitate de administrator temporar al City Insurance, ca pana la data de 6 septembrie 2021, ora 24:00, in conturile societatii nu a fost efectuata nicio plata aferenta contravalorii actiunilor…