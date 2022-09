Stiri pe aceeasi tema

Un tanar de 19 ani a fost prins de polițiștii din Botoșani incalcand limita de viteza de doua ori intr-un minut in doua localitați diferite, anunța mediafax.

Fotbalistul argentinian Lionel Messi, ambasador al turismului saudit din luna mai, a primit o scrisoare in care este implorat sa ajute la salvarea vietii unui tanar condamnat la moarte in Arabia Saudita, relateaza Le Figaro, potrivit news.ro.

Un barbat in varsta de 31 ani a fost ranit, dupa masina pe care o conducea a intrat, in noaptea de vineri spre sambata, in gardul unei gospodarii si s-a oprit in peretele unei case din Saveni, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani.

Un tanar de 21 de ani care ar fi sustras bani si valuta dintr-o sala de jocuri de noroc din Slatina si ar fi bruscat o angajata a fost identificat si retinut de politisti pentru talharie, iar duminica instanta a dispus ca barbatul sa fie arestat prevenitv, au informat reprezentantii Inspectoratului…

Inițiativa Guvernului Romaniei de a creste impozitul pe castigurile obținute de jucatori din jocurile de noroc la 40% va reduce cu peste 30% ( aproximativ 300 milioane euro) taxele incasate astazi din jocuri de noroc prin restrangerea sumelor jucate in landbase si online, spun reprezentanții din…

Operatorii de pe piata jocurilor de noroc online atrag atentia ca impunerea unei taxe de 40% pe retrageri, prevazuta intr-un act normativ, va avea ca efect direct reducerea numarului de jucatori de pe site-urile licentiate in Romania si migrarea lor catre o zona site-urilor ilegale.

Despre masurile fiscale anunțate de Guvernul Romaniei pentru 1 ianuarie 2023, am primit din partea asociației ROMBET urmatoarele: