Laurent Simons (8 ani) este un mic geniu! Dupa ce s-a inscris la liceu la varsta de 6 ani, acum se pregatește de facultate, visul lui cel mai mare fiind acela de a deveni inginer. Laurent Simons si-a primit diploma la finalul clasei a 12-a, intr-o sala plina de colegi cu zece ani mai mari