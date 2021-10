Stiri pe aceeasi tema

- Romgaz, companie controlata de stat se pregateste sa imprumute 350 de milioane de euro printr-un credit sindicalizat de pe piata bancara pentru a cumpara de la Exxon participatia gigantului american din proiectul de gaze cu OMV Petrom din Marea Neagra, scrie ZF, relateaza Mediafax. Conform…

- Pentru piața de RCA vin vremuri grele. Și mai grele vor fi pentru șoferii care și-au facut in ultimul an și jumatate polițe RCA la City Insurance. Informațiile din piața vorbesc despre un faliment iminent al companiei, dupa ce nu a reușit majorarea de capital, conform cerințelor Autoritații pentru Supraveghere…

- UiPath Inc.( PATH ), primul unicorn romanesc, nascut intr-un modest apartament din București, s-a mișcat rapid de la IPO-ul sau din luna aprilie a acestui an pentru a se poziționa in fruntea unei noi piețe de tehnologie pregatita sa se extinda masiv in viitorul apropiat. Piața globala de automatizare…

- Gigantul american Twitter a înregistrat în al doilea trimestru un beneficiu net si o cifra de afaceri mai bune decât era prevazut conform analizelor, cu 206 milioane de utilizatori activi, scrie Le Figaro citat de news.ro.Dupa anunt, piata a reactionat pozitiv, înregistrând…

- Dupa anunt, piata a reactionat pozitiv, inregistrand 4,64% dintre schimburile electronice ulterioare la inchiderea Wall Street. Numarul zilnic de utilizatori asa-numiti “generabili”, adica cei care sunt expusi reclamelor pe platforma, a crescut cu 7 milioane de la un trimestru la altul, atingand 206…

- Mai mult de 3,5 miliarde de doze de vaccin anti-Covid-19 au fost administrate pana in prezent la nivel mondial, iar dintre toate țarile China este cea care are cei mai multi oameni imunizati. Din total, China a administrat pana in prezent 1,4 miliarde de doze de vaccin, scrie News.ro, preluat de Hotnews.…

- Piata romaneasca de arta a continuat trendul ascendent in prima jumatate a anului 2021, in ciuda perioadei de pandemie generatoare de criza la nivel mondial, se arata intr-un comunicat remis News.ro. Artmark, cel mai mare operator in piata romaneasca de arta (aproximativ 85% din vanzarile…

- Piața romaneasca de arta a continuat trendul ușor ascendent in prima jumatate a anului 2021, in ciuda conservatorismului perioadei pandemice, generatoare de criza la nivel mondial. Astfel, in cat privește rezultatele Artmark, cel mai mare operator in piața romaneasca de arta (aprox. 85% din vanzarile…