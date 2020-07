Povestea unui pacient COVID-19 din Târgoviște: de la refuzul internării la aparatul de oxigen în trei zile Un barbat din Targoviște infectat cu noul coronavirus a refuzat internarea in spital dupa primirea diagnosticului, pe motiv ca se simțea bine. Trei zile mai tarziu insa, a ajuns sa respire cu ajutorul aparatelor. Cristian Focșan are 43 de ani, este nefumator și a fost sportiv de performanța. Convins ca avea toate șansele sa treaca peste boala fara complicații, a ales sa nu se interneze. Apoi a avut parte de doua nopți de dureri puternice raspandite in tot corpul, așa ca a decis sa mearga la spital. Acolo, medicii l-au trecut pe supliment de oxigen. El se afla internat la Spitalul de Urgența din… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

