Stiri pe aceeasi tema

- Peste 3 milioane de oameni din intreaga lume au murit din cauza Covid-19, potrivit noilor date inregistrate de Universitatea Johns Hopkins (JHU). Totodata, numarul contagierilor inregistrate la nivel global a ajuns la peste 140 de milioane, scrie digi24.ro.

- 3.852 de cazuri noi de coronavirus in ultimele 24 de ore. S-au prelucrat 37.500 de teste. 195 de persoane au decedat, iar la terapie intenisiva sunt interiati o mie 518 pacienti. In Timiș s-au inregistrat 166 cazuri noi de coronavirus in ultimele 24 de ore. Rata de infectare la nivelul județului scade…

- A supravietuit unei operatii complicate pe creier, dar a fost ucis de coronavirusul luat din spital. Este povestea tragica a lui Matei, un baietel care ar fi implinit 3 ani. Parintii dau vina pe medici care l-au internat intr-un salon cu doi pacienti varstnici bolnavi de Covid. Revoltati, oamenii…

- Cantaretul Nelu Ploiesteanu a murit, noaptea trecuta, dupa ce a petrecut aproape doua saptamani in stare critica la spital. Artistul de 70 de ani avea COVID in forma grava. Nu a vrut sa renunte la muzica nici in pandemie si a continuat sa cante intr-un restaurant. Tocmai la o petrecere de 8 martie s-ar…

- Cel mai mare numar de pacienti de la terapie intensiva de pana acum! 1.398 de persoane sunt internate in stare grava. Alte 120 de pacienti au murit. Azi au fost confirmate 3.825 de cazuri din putine teste prelucrate – peste 14 mii. In Timiș s-au inregistrat 126 cazuri noi de coronavirus in ultimele…

- O tragedie ravaseste Iordania in plina pandemie: 7 pacienți au murit sufocați intr-un spital de suport COVID de langa capitala Amman, dupa ce li s-a intrerupt alimentarea cu oxigen din cauza unei defecțiuni.

- In doar doua luni, Alina și Ilan Laufer vor deveni parinți de gemeni. Alina mai are o fiica, Karina, in varsta de 13 ani, din fostul mariaj cu artistul Jorge. Recent, insa, din cauza unor complicații, Alina a fost internata de urgența in spital. Alina Laufer, primele declarații dupa internarea de urgența…

- Primarul comunei Meteș, Dan Cosmin Opruța, a murit, la nici 38 de ani, pe care urma sa-i implineasca in 15 februarie 2021. A fost infectat cu Covid-19, internat la spitalul din Alba Iulia și, ulerior, transferat la o unitate medicala din Targu-Mureș. Decesul sau a survenit in noaptea de miercuri spre…