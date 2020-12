Povestea unor romani "seriosi" Pe conturile de socializare circula o stire despre niste romani care doreau sa transporte o masina si cateva lucruri, iata ce spun cei de la firma tocmita sa transporte, cele de mai sus: "Imi plac maxim clienții care cauta firme serioase de transport dar mai mult imi plac clienții "serioși". Sa va dau un exemplu: am stabilit cu clientul o cursa din Romania in Italia preț, data plecarii. Astazi sun sa stabilesc ora plecarii și persoana respectiva imi spune ca nu mai pleaca pe data stabilita dar mai mult de atat ma intreaba: oare cu cine vorbesc ? Ca nu mai știu ca am vorbit cu mai mulți. Ok! Atunci… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

