Povestea unor copii născuți în detenție Sint povestile citorva micuti care, fara voia lor, fac primii pasi in viata in penitenciare, alaturi de cele care le-au dat viata. Mamele, care au ajuns sa fie private de libertate pentru diferse infractiuni, unele grave, spun ca cea mai dura pedeapsa ar fi despartirea de cei mici. Potrivit legislatiei, copiii trebuie sa paraseasca peretii inchisorii la virsta de trei ani si jumatate. Iar despa Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Ajutor financiar pentru tinerii parinți! Se aloca voucherele in valoare de 2.000 lei pentru a putea achiziționa produse de ingrijire pentru nou – nascuți. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a efectuat astazi plațile aferente trusourilor pentru nou – nascuți pentru un numar total de aproximativ…

- Fundația Anticorupție a opozantului rus Aleksei Navalnii a descoperit ca amanta lui Vladimir Soloviov, cel mai cunoscut propagandist al regimului Putin, deține in secret o vila de aproape 6 milioane de euro intr-un cartier de lux din stațiunea Soci, situata pe malul Marii Negre.

- Deși oamenii se schimba și invața pe tot parcursul vieții, experții recunosc ca anumite perioade de formare, cunoscute sub numele de ferestre de dezvoltare, sunt cruciale pentru dobandirea anumitor abilitați. De exemplu, folosirea vocalizelor și a cuvintelor pentru a interacționa cu oamenii in primii…

- Aproximativ 180 de mame din județul Bistrița-Nasaud, care provin din medii defavorizate, vor primi tichete sociale de 2.000 de lei pentru achiziția de produse necesare ingrijirii nou-nascutului, a anunțat marți Instituția Prefectului. Instituția Prefectului județul Bistrița-Nasaud a recepționat și demarat…

- Un nemțean in varsta de 52 de ani a fost condamnat la detenție pe viața de Tribunalul Neamț. Barbatul a primit cea mai dura pedeapsa pentru uciderea fiicei sale de cinci ani si a fostei sotii, cadavrul acesteia nefiind descoperit.

- ■ sentinta in cazul lui Antonio Arhip a fost pronuntata astazi, 21 aprilie 2023 ■ acuzatul trebuie sa plateasca daune de 100.000 de euro unei parti civile ■ Detentie pe viata este hotararea judecatorilor in cazul lui Antonio Arhip, un individ in varsta de 52 de ani, din Targu Neamt, care si-a ucis si…

- Autoritațile anunța un nou val de ajutoare. Familiile sarace din Romania vor primi vouchere, in valoare de 4.000 de lei, pentru renovarea casei sau inlocuirea... The post Cand vor fi acordate voucherele pentru familiile sarace, persoanele cu dizabilitați și mamele de nou-nascuți appeared first on Special…