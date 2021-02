Stiri pe aceeasi tema

- Suedia a descoperit o transmitere crescuta a noii tulpini de COVID-19 din Marea Britanie. Astfel, 11% dintre testele pozitive indica aceasta mutație, care este mai contagioasa, a comunicat, marți, Agenția de...

- Anchetatorii suedezi au reușit sa descopere autorul unei crime mascata cu un incendiu dupa 7 ani: e un roman care e deja inchis in țara pentru alte infracțiuni cu violența, scrie cotidianul suedez Goteborgs Posten . Romanul a fost extradat și va fi judecat in Scandinavia. In februarie 2013, un șofer…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au identificat pe raza localitatii Castelu un excavator, in valoare de aproximativ 486.000 de lei, care era cautat de autoritatile din Suedia. In data de 21.12.2020, politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, sub coordonarea procurorului…

- Regele suedez Carl al XVI-lea Gustaf spune ca strategia naționala de combatere a pandemiei a eșuat. Acesta a descris 2020 drept un an „ingrozitor”, relateaza BBC . Acesta a facut comentariile in timpul unei emisiuni TV anuale in care evalueaza alaturi de familia regala anul care urmeaza sa se incheie.…

- O angajata a Penitenciarului nr.4 a fost retinuta de CNA pentru trafic de influenta. Functionara a fost denuntata de catre un fost condamnat, caruia i-ar fi promis sa-l elibereze din detentie, inainte de termen, in schimbul a 5000 de euro.

- Autoritatile suedeze au anuntat marti arestarea unei femei septuagenare, suspectata ca si-a tinut fiul inchis in casa timp de 28 de ani, acesta fiind descoperit, potrivit presei suedeze, intr-un apartament situat la periferia Stockholm cu plagi infectate, subnutrit si cu dantura afectata, relateaza…

