Stiri pe aceeasi tema

- Olga Stefanișina este vicepremierul Ucrainei și ministrul responsabil cu integrarea europeana și euro-atlantica a țarii sale. Deși lucreaza dintr-un buncar, in condiții improvizate, și-a facut timp sa raspunda la cateva intrebari din partea Digi24, pentru ca vrea ca lumea sa afle direct de la sursa…

- Cei mai multi refugiati ajunsi in Romania pleaca spre alte tari europene RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Odata ajunsi în România, cei mai multi dintre refugiati pleaca spre alte tari europene, dar unii ramân si nu stiu încotro s-o apuce. Sunt…

- Pe ordinea de zi sunt noua proiecte, iar trei dintre acestea ofera sprjin in gestionarea crizei umanitare provocate de conflictul din Ucraina. Un proiect de hotarare se refera la darea in administrare catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Mihail Sturdza” al judetului Iasi a doua spatii situate…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a anunțat, vineri, ca aproape 1.000 de copii orfani din Ucraina vor ajunge in Romania. Un prim grup, format din 85 de copii, a ajuns, joi seara, la Tulcea. „Au intrat in tara noastra 58.284 de copii, au iesit impreuna cu parintii sau insotitorii 35.674, sunt in acest…

- Ilie Nastase s-a dus la vama cu Ucraina. Fostul mare jucator de tenis a decis sa se implice direct in ajutorarea refugiaților ucraineni care vin in Romania pentru a scapa de ororile razboiului declanșat de Rusia. General cu doua stele, Ilie Nastase are și opinii clare in privința conflictului din vecinatatea…

- Spitalele iesene continua mobilizarea pentru a putea fi pregatite sa primeasca refugiati din Ucraina, in contextul in care agresiunile Rusiei in orasele principale ale tarii vecine s-au accentuat. In cursul zilei de ieri, 1 martie, reprezentantii Maternitatii "Elena Doamna" au precizat ca au primit…

- Frigul și drumul lung, cu zeci de kilometri pe jos, pe care refugiații din Ucraina il fac pentru a trece frontiera pe la Siret, in Romania, fac ca unii dintre ei sa ajunga la epuizare sau sa li se agraveze diverse probleme de sanatate și astfel au nevoie de asistența medicala la spital. Purtatorul ...

- Primii copii din Ucraina au ajuns la Spitalul de Copii “Sf. Maria” din Iasi. Acestia au avut nevoie de consultatii si recomandari pe fondul frigului indurat pana la intrarea in Romania si al oboselii acumulate, pentru ca vorbim de ore bune petrecute pe drum. “Pana in prezent la UPU au ajuns 2 pacienti…