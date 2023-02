Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a postat vineri un mesaj pe Facebook, cu prilejul implinii unui an de la declanșarea invaziei Rusiei in Ucraina. Șeful PSD a transmis ca romanii sunt solidari cu Ucraina și aliații NATO și ca țara noastra „va fi in prima linie a luptei pentru democrație…

- Primul an de razboi in Ucraina. In semn de solidaritate cu vecinii ucraineni, Palatul Victoria va fi iluminat in aceasta seara in culorile drapelului ucrainean. ”Se implineste un an de cand vecinii nostri ucraineni traiesc cosmarul agresiunii militare pe care Rusia a declansat-o nejustificat si care…

- Baieții și fetele care baga carbune in ideea de a implica Romania și mai mult in conflictul din Ucraina, care cer ca țara sa trimita tot mai multe arme și muniții Guvernului de la Kiev, un guvern care, in ultima perioada, a inceput sa persecute tot mai mult minoritatea romaneasca, nu știu ce e ala […]…

- Rusia nu este in razboi cu Ucraina; conflictul este o incercare a Occidentului de a se impotrivi Rusiei folosindu-se de ucraineni, a declarat secretarul Consiliului de Securitate a Rusiei, Nicolai Patrușev, unul dintre cei mai apropiați consilieri ai lui Vladimir Putin.

- Ucrainenii sarbatoresc primul Craciun ortodox de la invadarea țarii de catre Rusia, anul trecut. Mitropolitul Epifanie a condus o slujba la Catedrala Sfanta Adormire din Lavra Pechersk din Kiev.

- Apar vești noi sosite din Kiev, acolo unde luminița de la capatul tunelului incepe sa se intrezareasca. In urma cu puțin timp, ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, a transmis cum par sa se desfașoare lucrurile pe front in anul 2023. Potrivit declarațiilor sale, printre țarile care vor…

- Razboi in Ucraina, ziua 294. Romania si-a prezentat disponibilitatea de a intensifica eforturile de asistența acordata Ucrainei pe mai multe direcții, cu precadere pentru restabilirea funcționalitații infrastructurii energetice.

