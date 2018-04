Stiri pe aceeasi tema

- Participanții la Summitul de securitate, care va avea loc mâine, vin la Chișinau. În aceasta dimineața, președintele Parlamentului, Andrian Candu a întâmpinat delegația georgiana în frunte cu speakerul Irakli Kobakhidze. Astazi, la ora 15:00 cei doi vor avea o întrevedere…

- Atunci cand o persoana slabește, iși micșoreaza implicit stomacul. Sunt persoane care nu pot face acest lucru in mod natural, prin urmare apeleaza la operația de micșorare a stomacului. Marea ambiție este aceea de a-ți micșora stomacul fara a apela la bisturiu.

- Reprezentanții PSRM au criticat comportamentul spicherului Andrian Candu din timpul ședinței plenare de astazi, noteaza Noi.md. Aceștia s-au aratat deranjați in special de faptul ca deputatului Vlad Batrincea nu i s-a permis sa țina un discurs de la tribuna centrala a Parlamentului in timpul dezbaterii…

- Descoperiri incendiare in dosarul "Microfonul". Potrivit unor surse, Carmen Dan nici nu era acasa in acel moment, ci sora sa, care ar fi fost persoana audiata de procurori.Conform Realitatea TV, unul dintre cei care i-au facut ”verificarea” ar fi Catalin Coman, fost ofițer in MAI, pana in…

- Danut Andrusca a preluat in cursul acestei dimineti mandatul de ministru al Economiei de la fostul titular, Gheorghe Simon, la sediul institutiei. 'In perioada imediat urmatoare voi trece rapid in revista si ma voi familiariza cu prioritatile ministerului, in special cele care decurg din aplicarea…

- Danut Andrusca a preluat marti mandatul de ministru al Economiei de la fostul titular, Gheorghe Simon, la sediul institutiei, el anuntand si care sunt proiectele de acte normative care ar vrea sa ajunga mai repede pe masa Guvernului si apoi in dezbatere in Parlament.”In perioada imediat urmatoare…